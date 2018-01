Harding blaast grootste olympisch schaatsschandaal met Kerrigan nieuw leven in: "Ik wist dat er iets op til stond…" Bart Fieremans

20u35

Bron: Eigen berichtgeving, New York Post, ABC News 9 Channel 9 Nancy Kerrigan huilt hartverscheurend bij de aanslag met een ijzeren staaf op haar knie op 6 januari 1994. Olympische Spelen Het meest ophefmakende schandaal ooit in kunstschaatsen blijft tot nader order de aanslag met een ijzeren staaf op de knie van Nancy Kerrigan voor de Winterspelen van Lillehammer 1994. Zaterdag is die zwarte pagina precies 24 jaar oud. Haar grote toenmalige rivale en van betrokkenheid verdachte Tonya Harding doet nu aan ABC News een opmerkelijke ontboezeming: "Ik wist dat er iets op til stond..."

Voor wie op 6 januari 1994 oud genoeg was bij de aanslag op Kerrigan blijven de beelden die toen de wereld rondgingen (zie video onder) in het geheugen gegrift. Kerrigan ligt na een oefensessie voor het Amerikaanse kampioenschap kunstschaatsen in Detroit, die ook als trials voor de Winterspelen gelden, kermend van de pijn op de grond. Meermaals roept ze huilend uit: "Waarom? Waarom?"

Kerrigan, een van de Amerikaanse topfavorieten voor goud in Lillehammer, is pas door een onbekende neergeslagen met een ijzeren staaf op haar knie. Al snel kwam uit dat Jeff Gillooly, de exman van Tonya Harding – op dat moment een grote concurrente van Kerrigan in het kunstschaatsen – en zijn maat Shawn Eckardt het plan beraamd hadden en Shane Stant voor een slordige 6.500 dollar (5.400 euro) inhuurden om de aanslag uit te voeren. De affaire hield de hele sportwereld maanden in de ban en kreeg echte soapallures. De mooie burgerlijke Kerrigan in de rol van ‘Beauty’ versus de uit een kansarm milieu komende Harding, gecast als ‘the Beast’.

Harding heeft altijd volgehouden dat ze niet op voorhand op de hoogte was van de aanslag, voor de rechtbank is ze alleen veroordeeld voor pogingen om het onderzoek naar de aanslag te belemmeren. Maar 24 jaar later doet ze tegenover ABC News nu wel een opmerkelijke ontboezeming, in een uittreksel van een tv-documentaire ‘Waarheid en leugens’ die op 11 januari verschijnt. "Ik wist dat er iets op til stond", zegt Harding, zonder dat ze ooit toegestemd zou hebben met de aanslag of concreet wist wat er zou gebeuren. Ze dacht dat het om een zotte streek ging. "Het was een of twee maanden over de aanslag. Ik was aan het afluisteren en hoorde hen praten over dingen: 'Wel, misschien moeten we iemand uitschakelen zodat we zeker zijn dat ze in het olympisch team zit', waarop ik zei: 'Waarover in godsnaam zijn jullie aan het praten? Ik kan schaatsen.'"

Getty Images Tonya Harding en Nancy Kerrigan samen op het ijs.

Meer geeft ABC News niet vrij. De onthulling valt samen met de recent uitgebrachte film I, Tonya over het levensverhaal van Harding, met vele dramatische ingrediënten: hoe ze ondanks haar kansarme afkomst en moeilijke jeugd met haar moeder, die haar emotioneel misbruikte – het kwam nooit meer goed tussen beiden – het toch tot een kampioene in kunstschaatsen bokste. Harding was de eerste Amerikaanse ooit die een drievoudige axel in competitie sprong. Ook de film geeft geen antwoord over schuld of onschuld, wel dat Harding klaarblijkelijk omringd was door veel 'foute' mensen.

Getty Images for NEON Tonya Harding poseert met Margot Robbie die haar rol speelt bij de première in Los Angeles van 'I, Tonya', een film over het turbulente leven van Harding.

Aan ABC News doet Harding haar beklag dat het grote publiek haar nog steeds ziet als booswicht. "Niemand wil geloven dat ik niets te maken had met die beschuldigingen. Ik ben steeds de slechterik. De media hadden me al veroordeeld nog voor ik maar iets gedaan had, nog voor ik met iemand gepraat had, nog voor ik uit bed kwam." Over de fameuze video waarin Kerrigan huilend 'Waarom?' roept, zegt Harding: "Het doet je ineenkrimpen als je het hoort, want je weet hoeveel pijn het gedaan moet hebben."

'Ik ben altijd de slechterik. De media hadden me meteen veroordeeld dat ik iets fout gedaan had' Tonya Harding

Voor wie nog wil weten hoe de saga tussen Kerrigan en Harding destijds in 1994 sportief afliep: Kerrigan kon door de aanslag niet deelnemen aan de trials, maar kreeg van de Amerikaanse kunstschaatsfederatie een ticket voor Lillehammer waar ze uiteindelijk zilver haalde na Oksana Baiul. Een poging van de federatie om Harding, die het Amerikaanse kampioenschap gewonnen had, uit de Spelen te weren, mislukte onder de dreiging van een miljoenenclaim. Harding eindigde in Lillehammer als achtste. De affaire zorgde wel dat het olympische kunstschaatsen in 1994 alle kijkcijferrecords brak. Na haar veroordeling in de rechtszaak voor onderzoeksbelemmering sprak de Amerikaanse kunstschaatsfederatie een levenslange ban uit voor Harding. Haar ex-man Gillooly en diens vriend Eckardt kregen respectief twee jaar en achttien maanden celstraf.

Harding maakte later nog een opvallende switch naar het boksen. Momenteel heeft ze een nieuw leven opgebouwd met haar derde man, met wie ze een zoon heeft. Haar grootste spijt, zo zegt ze "was haar eerste huwelijk met een idioot" en ze had zich liever een meer stabiel leven gewenst: "Maar nu heb ik een liefdevolle familie. Ik heb een tweede kans in mijn leven gekregen om gelukkig te zijn."

Kerrigan stopte na Lillehammer met kunstschaatsen in competitie. Wel nam ze nog deel aan ijsschaatsshows zoals 'Champions on ice' en 'Broadway on ice'. Met haar naam was ze een graag geziene gast in tv-shows of figureerde ze in enkele films over kunstschaatsen. In 2017 nam ze nog deel aan de Amerikaanse uitzending van 'Dancing with the Stars'.

ABC Tv Nancy Kerrigan in 2017 in actie tijdens 'Dancing with the Stars'