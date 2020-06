Gymnaste Nina Derwael: ‘Parijs 2024? Waarom niet...’ Valerie Hardie

26 juni 2020

15u14 0 Olympische Spelen Het nieuws van het uitstel van de Olympische Spelen is nog maar net verteerd of gymnaste Nina Derwael kijkt al vooruit. Niet alleen naar Tokio 2021 maar zelfs nog verder, naar Parijs 2024. “Na Tokio zijn we alweer een jaar verder. Parijs lijkt dan niet meer zo ver weg...”

Nina Derwael had vandaag afspraak met de pers. Niet zozeer om haar plannen voor het olympische jaar 2021 toe te lichten, maar wel om een nieuwe sponsor voor te stellen: Vdk Bank steunt de 20-jarige gymnaste tot... eind 2024. Een teken aan de wand dat Derwael er nog vier jaar bij doet, tot aan Parijs 2024? Het zou opvallend nieuws zijn, want eerder gaf de Limburgse te verstaan dat ze het na Tokio mogelijk voor bekeken zou houden. “Nu werk ik vooral naar de Spelen van 2021 toe en dan zijn we alweer een jaartje verder," zegt ze. “In 2023 wil ik graag meedoen aan het WK artistieke gymnastiek in eigen land en tegen dan is Parijs niet meer zo ver weg. Dus waarom niet?”