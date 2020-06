Gymnaste Nina Derwael: “Parijs 2024? Waarom niet, ja...” Valerie Hardie

26 juni 2020

15u14 6 Olympische Spelen Het nieuws van het uitstel van de Olympische Spelen is nog maar net verteerd of gymnaste Nina Derwael kijkt al vooruit. Niet alleen naar Tokio 2021 maar zelfs nog verder, naar Parijs 2024. We kunnen zo nog vier jaar langer genieten van de tweevoudige wereldkampioene aan de brug met ongelijke leggers - met dank aan haar vriend Siemen Voet.

Nina Derwael had vandaag afspraak met de pers. Niet zozeer om haar plannen voor het olympische jaar 2021 toe te lichten, maar vooral om een nieuwe sponsor voor te stellen: Vdk Bank steunt de 20-jarige gymnaste tot... eind 2024. Een teken aan de wand dat Derwael er nog vier jaar bij doet, tot aan Parijs 2024?

Het zou opvallend nieuws zijn, want eerder gaf de Limburgse te verstaan dat ze het na Tokio mogelijk voor bekeken zou houden. “Nu werk ik vooral naar de Spelen van 2021 toe en dan zijn we alweer een jaartje verder," zegt ze. “In 2023 wil ik graag meedoen aan het WK artistieke gymnastiek in eigen land en tegen dan is Parijs niet meer zo ver weg. Dus waarom niet, ja?”

Die denkpiste is voor een deel ingegeven door haar vriend Siemen Voet (20), voetballer bij Club Brugge. Hij zal nog enkele jaren actief zijn in de sport en dat zette Derwael aan het nadenken. “Dat ik nu hoop tot Parijs 2024 door te gaan, is wel een beetje zijn invloed, ja,” grinnikt ze. “Hij motiveerde me daarin: ‘Allez, doe nog wat voort. Als je naar de Spelen van Parijs gaat, kan ik misschien komen kijken. Het helpt dat we beiden in dezelfde leefwereld zitten. Als ik niet met een sporter een relatie had, dan was de kans groot dat ik het na Tokio voor bekeken zou houden en me in de ‘gewone’ wereld zou wagen... (lacht)”

Nog goed nieuws

En Derwael had nóg meer goed nieuws in petto: als ze geen blessure heeft, zal ze in december deelnemen aan het EK in Bakoe. Dat stond eerst in april in Parijs op kalender maar de organisatie annuleerde dat kampioenschap wegens het coronavirus. Bakoe nam dan de organisatie over. En zo wordt het EK, dat in een olympisch jaar normaal een ‘test’ was, plots een doel in 2020. “In eerste plaats vooral met het Belgisch team,” aldus Derwael. “Op het EK in Glasgow finishten we als derde in de kwalificaties, maar we zegden af voor de finale. Nu willen we een statement maken en ons ook tonen voor de Spelen van volgend jaar. En àls ik naar het EK ga, dan is dat uiteraard ook om aan de brug het goud te winnen.”