Grootste olympiër ooit Michael Phelps bezorgd over mentale gezondheid atleten: “Ik hoop dat de zelfmoorden niet toenemen” BF

27 maart 2020

17u45 0 Olympische Spelen Zwemmer Michael Phelps voelt als allergrootste olympiër ooit mee met alle atleten die de Spelen uitgesteld zien tot 2021. Hij toont zich vooral bezorgd over hun mentale gezondheid: “Ik hoop echt dat het aantal zelfmoorden niet toeneemt.”

Phelps zette een punt achter zijn carrière na de Spelen van Rio in 2016. Met vijf keer goud en een zilver in Brazilië dikte hij zijn totaal aantal olympische medailles aan tot 28 – niemand die ooit beter deed. Maar na de Spelen van Londen 2012, waarna hij al eens gestopt was, maakte hij zelf een mentaal zware periode door. In 2014 zag hij zich gearresteerd voor dronken rijden en belandde hij in een depressie. De Amerikaanse zwembond schorste hem en Phelps bracht ook anderhalve maand in een rehabkliniek door.

“Je hele leven is toegespitst op de Spelen, en dan krijg je deze onverwachte wending” Michael Phelps

Het thema van mentale gezondheid ligt Phelps na aan het hart. Hij kan zich indenken dat de beslissing om Tokio 2020 met een jaar uit te stellen voor alle atleten een zware klap betekent, na zich vier jaar toegewijd te hebben om te pieken naar de Spelen. “Ik voel echt mee met de atleten nu”, zei hij in een interview met de Amerikaanse nieuwszender en Spelen-rechtenhouder NBC. “Je hele leven is toegespitst op de Spelen, en dan krijg je deze onverwachte wending. Ik ben wel opgelucht dat ze nu terecht nog een jaar krijgen om zich voor te bereiden, maar het wachten maakt het ook moeilijker. De mentale gezondheid is hier van het grootste belang. Ik hoop echt dat we geen toename van het aantal zelfmoorden onder atleten zien.”

Donkere periodes

Phelps zou het zelf als een zware beproeving gezien hebben mocht deze coronacrisis in zijn tijd als topzwemmer gebeurd zijn. “Ik zou flippen over de onzekerheid. Ik zou sprakeloos zijn: is dit een slechte droom? (…) Ik hoop en bid dat iedere atleet nu hulp krijgt over zijn mentale gezondheid. Dit is enorm, we mogen zelfs onze huizen niet verlaten. Het olympisch comité moet de atleten bijstaan, het zijn cruciale tijden nu.”

Phelps gaf in de media aan dat hij ook nu nog soms met donkere periodes af te rekenen krijgt: “Ik ging door een handvol angstaanjagende depressieve periodes. Het is iets dat niet zomaar overgaat. Maar ik heb geleerd dat mijn depressie en angst me niet tegenhouden, ze maken me tot wie ik ben.”