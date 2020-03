Groen licht voor olympiërs: trainen in hun sportcentrum mag Valerie Hardie

16 maart 2020

06u45 0 Olympische Spelen Oef! De olympische sporters slaakten dit weekend een zucht van verlichting: ze kregen van de federale overheid de toelating om te trainen in hun gebruikelijke sportcentrum. Al zijn daar wel voorwaarden aan verbonden.

Toen de Nationale Veiligheidsraad donderdag alle sportieve activiteiten tot 3 april annuleerde, was het toch even 'paniek' bij de olympische sporters, trainers en federaties. Vluchten naar het buitenland was geen optie, daar is de situatie nauwelijks beter. Dus stelden de Vlaamse, Brusselse en Waalse sportadministraties aan hun sportministers de vraag om een uitzondering toe te kennen voor de elitesporters. De federale regering heeft daar meteen positief op geantwoord.

Voor alle duidelijkheid: het gaat uitsluitend om de topsporters die in het olympisch traject voor Tokio 2020 zijn opgenomen of die trainen voor een belangrijke competitie, zoals het EK zwemmen of artistieke gymnastiek. Aan Franstalige kant zijn dat er zo'n 170, aan Vlaamse kant een 200-tal. Ze kunnen in welbepaalde sportcentra in Gent, Antwerpen, Leuven, Hazewinkel, Oudergem, Luik, Louvain-la-Neuve en Bergen terecht.

"Uiteraard zijn we opgelucht", reageert Lode Grossen, manager van de Gymfed. "Vanaf woensdag trainen we weer in de Topsporthal in Gent. De vijf daagjes rust die voor de gymnasten in de paasvakantie waren voorzien, nemen ze nu op." Nina Derwael profiteerde er gisteren van om samen met haar vriend en familie wat quality time door te brengen. "Ze kregen allemaal duidelijke richtlijnen mee", zegt Grossen nog. "Zo is hen gevraagd om niet te socializen, afstand te houden en voldoende te rusten. We wezen er hen heel duidelijk op dat ze een gunst kregen en dat we die correct moeten invullen."

Wie traint, moet zich ook aan de afspraak houden die voor iederéén van toepassing is: handen goed en geregeld wassen. "Die maatregel passen we al een hele tijd toe", aldus Grossen. "Voorts zorgen we ervoor dat de gymnasten zo veel mogelijk gespreid trainen over de twee compartimenten van de hal en dat ze op hun kamer douchen. Eigenlijk isoleren ze zich. Het enige wat ze moeten doen, is trainen en rusten."

Quarantaine

Voor de Borlées is de nieuwe topsporthal in Louvain-la-Neuve nu hun traditionele trainingsplaats, maar Jacques Borlée is nog altijd aan het uitkijken naar een stage in Zuid-Afrika. "Het is heel lastig omdat de situatie overal van de ene dag op de andere kan veranderen. Wat als de overheid daar plots beslist om alle buitenlanders die arriveren twee weken in quarantaine te zetten? Of wat als België ineens z'n grenzen sluit? Het is echt geen makkelijke situatie. Gelukkig blijft IOC-voorzitter Bach herhalen dat de Spelen zullen doorgaan - da's een belangrijk signaal van hoop." (VH)