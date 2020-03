Greg Van Avermaet (34) verdedigt olympische titel pas in 2021: “Ondanks jaartje ouder zal ik nog altijd meedoen” ABD/JDK

24 maart 2020

15u50 0 Olympische Spelen Geen Olympische Spelen komende zomer. En zo blijft Greg Van Avermaet nog een jaar langer olympisch kampioen wielrennen. Al had de Oost-Vlaming liever dat alles volgens plan verliep en hij deze zomer zijn titel kon verdedigen. “Ik keek ernaar uit, maar deze beslissing is te begrijpen”, vertelt hij aan onze redactie.

De Japanse Premier Shinzo Abe en IOC-voorzitter Thomas Bach gingen eerder vandaag akkoord met het uitstellen van de Olympische Spelen, die ten laatste in de zomer van 2021 zullen gehouden worden.

“Dit is een ontgoocheling. Iedereen keek ernaar uit, zeker ik als uittredend kampioen. Maar het is wel te begrijpen”, aldus Greg Van Avermaet. “Je voelde het aankomen, hé. Zeker toen Australië en Canada gisteren aankondigden dat ze niet gingen deelnemen. Dan weet je dat het moeilijk wordt om alles nog geregeld te krijgen. Voor veel atleten was zich kwalificeren voor de Spelen ook moeilijk, omdat de voorbereidingswedstrijden afgelast werden. Denk dan aan het aantal atleten dat bij mekaar zou zijn op de Spelen en alle toeschouwers die aanwezig zijn op zo een evenement. Het zou geen goed idee geweest zijn om de Spelen te laten doorgaan.”

Velen wilden hun carrière wat rekken om nog één keer te kunnen schitteren op de Spelen. Dat valt nu in het water Greg Van Avermaet

Van Avermaet beseft dat het uitstel grote gevolgen heeft voor oudere atleten. “Velen wilden hun carrière wat rekken om nog één keer te kunnen schitteren op de Spelen. Dat valt nu in het water. Jammer. Maar we kunnen er weinig aan doen.”

En ook voor Van Avermaet, in mei wordt hij er 35, komt het uitstel ongelegen. “Ik had ook liever dit jaar gereden. In 2021 zal ik toch weer een jaartje ouder zijn. (grijnst) Maar ik ben nog geen 40 natuurlijk, volgend jaar zal ik ook nog kunnen meedoen. Voor een atleten als Van Tichelt of Ann Wauters ligt het anders... Als je al 38 of 39 bent, is het moeilijk om daar nog een jaar bij te doen.”