Exclusief voor abonnees Gella Vandecaveye gaat zwemmen met Fanny Lecluyse en Ingrid Lempereur: “Medaille is niet langer een droom, maar een doel» Thomas Rosseel

09 augustus 2019

06u01 0 Olympische Spelen Het aftellen kan beginnen. Binnen een jaar staat de Belgische delegatie op de Olympische Spelen in Tokio. Exact een eeuw na de enige passage van de sportieve hoogmis in ons land. Om die unieke verjaardag te vieren, ging Gella Vandecaveye voor ons op pad. De ex-judoka is nog steeds de enige Belgische met twee olympische medailles rond haar nek. Per sporttak bracht ze een olympische grootheid van weleer samen met een legende van morgen in hun sportieve habitat. Om samen te sporten, te praten over vroeger én om de ambities voor Tokio 2020 los te weken.

Amper één vrouw kon ons land al een olympische plak in het zwemmen bezorgen. Een meisje eigenlijk: de toen amper 15-jarige Ingrid Lempereur. Na haar blitzcarrière trok ze zich helemaal terug. Tot nu. Een ontmoeting met haar mogelijke opvolgster, Fanny Lecluyse (27), kon ze niet weigeren.

Ingrid Lempereur oogt wat onwennig als ze het olympisch zwembad Les Dauphins in Moeskroen betreedt. Het is dezelfde blik als die van een 15-jarig frêle meisje onder een gele badmuts, 35 jaar geleden in het McDonald’s Swim Stadium van Los Angeles. Op het menu de finale van de 200 meter schoolslag bij de vrouwen. Een Belgisch sardientje neemt plaats aan baan 4, tussen enkele Noord-Amerikaanse bultruggen. Om onder de Californische zon Belgische sportgeschiedenis te schrijven. (Ook al was dat niet meteen de bedoeling, maar daar komen we op terug.) Tweeënhalve minuut later prijkt op het scorebord: Ingrid Lempereur from Belgium, bronze medallist. Tot op vandaag staat die prestatie voor de enige Belgische olympische medaille in het zwemmen bij de vrouwen. De dame die hoopt daar volgend jaar verandering in te brengen, begroet Lempereur met een hartelijke glimlach: Fanny Lecluyse (27), kind aan huis in dit bad en even verderop opgegroeid in Spiere-Helkijn.

