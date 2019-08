Exclusief voor abonnees Gella Vandecaveye gaat schieten met Yannick en Frans Peeters: “Ik groeide op tussen de wapens” Thomas Rosseel

06u00 2 Olympische Spelen Het aftellen kan beginnen. Binnen een jaar staat de Belgische delegatie op de Olympische Spelen in Tokio. Exact een eeuw na de enige passage van de sportieve hoogmis in ons land. Om die unieke verjaardag te vieren, ging Gella Vandecaveye voor ons op pad. De ex-judoka is nog steeds de enige Belgische met twee olympische medailles rond haar nek. Per sporttak bracht ze een olympische grootheid van weleer samen met een legende van morgen in hun sportieve habitat. Om samen te sporten, te praten over vroeger én om de ambities voor Tokio 2020 los te weken.

Zoon van een succesvol topsporter. Die druk draagt schutter Yannick Peeters (33) met zich mee. De Kempenaar staat in de bronzen schaduw van vader Frans (62), medaillist in het kleiduifschieten op de Spelen van 1988, Seoel. Een prestatie die ons land in vervoering bracht tijdens een magere olympische editie. De toen nog nietsvermoedende kleuter van bijna drie speelde met zijn paplepel ook de smaak van de schietsport binnen. “Ik groeide op tussen de wapens. Mijn eerste luchtkarabijn kreeg ik toen ik zes was. Op mijn elfde begon ik echt te trainen. Ik ben erdoor gebeten, maar ik geef toe dat de druk extra groot is door mijn achternaam”, vertelt Yannick aan Gella Vandecaveye. De ex-judoka ging bij vader en zoon Peeters op jacht naar antwoorden én klei, tijdens een initiatie op de schietstand die de schutters samen uitbaten.

