Géén Spelen voor de Red Panthers! België moet na shoot-outs het hoofd buigen voor China Werner Thys/TLB

26 oktober 2019

11u45 14 Olympische Spelen Na Brasschaat 2015, nu Changzhou 2019: een nieuwe nachtmerrie voor de Red Panthers. Onwaarschijnlijk op welke manier de Panthers het ticket voor Tokio in China lieten liggen.

De @BELRedPanthers grijpen naast het olympisch ticket... 😓❌ pic.twitter.com/AldBrfCmfW Play Sports(@ playsports) link

De Red Panthers namen een goed jaar na het mislopen van Rio de draad weer op en werkten onder bondscoach Niels Thijssen keihard naar dat nieuwe doel: Tokio 2020. Een parcours met heel wat sterke momenten – de EK-finale in 2017, een zeer degelijk WK 2018 én een vijfde plaats in de Pro League – en één ontgoocheling – de nederlaag in de poulefase tegen Spanje op het EK twee maanden geleden in Antwerpen – brachten de hockeyvrouwen in de allesbeslissende olympische kwalificatieduels in en tegen China.

Op enkele schoonheidsfoutjes na leken de Panthers vrijdag tijdens het eerste duel in Changzhou klaar voor de belangrijkste duels ooit in het Belgische vrouwenhockey. De organisatie stond goed en de kalmte werd bewaard. Twee doelpunten op ideale momenten – één na 70 seconden en één twee minuten voor het eindsignaal – zorgden er voor dat onze hockeyvrouwen met een mooie bonus van twee doelpunten aan het tweede cruciale duel begonnen.

In deel twee werd de kalmte vandaag echter niet meer bewaard. Onze hockeyvrouwen kropen direct naar achter en gaven het initiatief aan China. Aan het einde van het eerste kwart kwam België al goed weg met een Chinees schot tegen de dwarslat. Vervolgens kwamen de Panthers iets beter in de wedstrijd – ze kregen in kwart twee twee strafcorners -, maar er bleven te veel slordigheden in het hockey van de Belgische dames. En net op het moment dat het leek dat de Panthers de wedstrijd toch over de strepen gaan trekken, gebeurt het onwaarschijnlijke. Vier minuten voor het eindsignaal krijgt China, nadat de bal tegen het lichaam van Stephanie Vanden Borre kwam, een strafbal: Peng laat Aisling D’Hooghe kansloos: 1-0. En nog erger: een minuut later verwerkt de bal ongelukkig in eigen doel (2-0). Bonus van twee doelpunten weg en ook Tokio plots een eind weg.

Net als vier jaar geleden, toen Zuid-Korea in Brasschaat 35 seconden voor het eindsignaal de gelijkmaker scoorde, moeten de mentaal aangeslagen hockeyvrouwen naar de shoot-outs. Die shoot-outs zijn sowieso al geen specialiteit van de Panthers – slechts één keer werden shoot-outs gewonnen, in mei in … China – en de klap van de laatste vier minuten van de reguliere speeltijd maakt het niet eenvoudiger. Aisling D’Hooghe redt mooi de eerste twee Chinese pogingen, maar voor België missen Leclef, Puvrez, Gerniers en Verasavel. De jonge Ambre Ballenghien brengt nog hoop door bij de vijfde Belgische poging de teams op 1-1 te brengen. Even later is het echter over en uit in de ‘sudden death’: China scoort, Gerniers mist. De ontroostbare Panthers liggen aangeslagen op het veld, Gerniers werpt haar stick weg. De kans lijkt groot dat voor heel wat speelsters het verhaal bij de Panthers met deze wedstrijd eindigt.

