Géén Spelen voor de Red Panthers! België moet na shoot-outs het hoofd buigen voor China

26 oktober 2019

De Red Panthers hebben zich niet kunnen plaatsen voor Olympische Spelen van 2020 in Tokio. De Belgische hockeyvrouwen lieten zich in de tweede match van de barrages alsnog verrassen door China. Het werd 2-0 in de reguliere speeltijd in Changzhou, waarna de beslissing moest vallen in de shoot-outs. Daarin toonde China zich het koelbloedigst. Opnieuw een enorme domper voor de Belgische hockeydames.

“Het is zeker nog niet gespeeld”, sprak Barbara voor aanvang van de cruciale partij. En dat bleek ook snel. China moest scoren na de 0-2-zege die België gisteren boekte en het thuisland probeerde de Red Panthers meteen terug te dringen op eigen helft. Dat lukte wel, maar op kansen was het toch een hele tijd wachten. De beste mogelijkheid kwam er helemaal in het slot van het eerste kwart. De bal werd goed voor doel gebracht en Peng kon deviëren, maar de Chinese mikte op de paal.

België reageerde via een strafcorner, maar Vanden Borre kon de score niet openen. De specialiste kreeg op het einde van het tweede kwart een herkansing, maar weer kwam ze niet tot scoren. Ook Puvrez kon in de rebound niet raak treffer, waardoor de ploegen gingen rusten bij 0-0.

Red Panthers geven bonus weg

De tijd tikte weg in het nadeel van de Chinese dames, die wel furieus aan het derde kwart begonnen. De strafcorners volgden elkaar in sneltempo op, maar de Red Panthers stonden pal. Via Sinia en Ballenghien probeerde België ook zélf speldenprikjes uit te delen, maar echt gevaarlijk werd het niet voor China. Er leek lange tijd geen vuiltje aan de lucht voor onze landgenotes, maar in het slot gaven ze hun bonus toch nog volledig weg.

China ging met een vliegende doelvrouw spelen en de druk nam toe. Vijf minuten voor tijd resulteerde dat in een strafbal - die bevestigd werd door de videoscheidsrechter - en Peng aarzelde niet: 1-0. D’Hooghe moest de bal uit haar doel vissen en dat moest de Belgische doelvrouw niet veel later opnieuw doen, na een ongelukkige owngoal van Gerniers. De Belgen waren hun voorgift zo helemaal kwijt en de beslissing moest vallen in de shoot-outs.

De Red Panthers stapelden daarin de missers op. D’Hooghe was wél op niveau, maar door een cruciale misser van Gerniers gaat het olympisch ticket toch naar China. Geen tweede olympische deelname dus voor de Panthers. In 2012 werden ze in Londen elfde. Vier jaar geleden grepen de Panthers eveneens op een haar na naast een ticket voor Rio 2016.