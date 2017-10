Gearresteerde voorzitter Nuzman verlaat Braziliaans Olympisch Comité XC

Bron: Belga 0 REUTERS Olympische Spelen Carlos Nuzman, de voorzitter van het Braziliaans Olympische Comité (COB) en indertijd organisatiehoofd van de Spelen van 2016 in Rio, heeft gisteren bekendgemaakt zijn functie bij het COB neer te leggen. Nuzman werd donderdag gearresteerd op verdenking van corruptie, witwaspraktijken en deelname aan een criminele organisatie.

Nuzman zal zich de komende periode toeleggen op zijn verdediging in de rechtbank. Bij het COB heeft vicevoorzitter Paulo Wanderley zijn taken voorlopig overgenomen.



De ordediensten verdenken Nuzman ervan stemmen gekocht te hebben in de strijd om het organiseren van de Spelen van 2016. Begin vorige maand voerde de politie een huiszoeking uit bij hem, en donderdag werd hij opgepakt. De dag nadien legde het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zowel Nuzman als het COB een schorsing op.



Nuzman is al decennialang een prominent figuur in de Braziliaanse sport. Eerst als volleyballer, later als voorzitter van de nationale volleybalbond en sinds 1995 als hoogste baas van het olympisch comité in zijn land. Met Nuzman werd ook Leonardo Gryner donderdag aangehouden. Hij is de voormalige directeur van het Braziliaans Olympisch Comité.

