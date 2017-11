Frans gerecht beschuldigt ex-sprinter Frankie Fredericks van corruptie bij toekenning OS 2016 14u58

Bron: Belga 0 AFP Olympische Spelen De voormalige topsprinter Frankie Fredericks is gisteren in Parijs in beschuldiging gesteld van corruptie. De 50-jarige Namibiër zou een betaling van 299.300 dollar (262.000 euro) hebben ontvangen op 2 oktober 2009, de dag waarop de Spelen van 2016 door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) werden toegekend aan Rio de Janeiro.

Fredericks liet eerder al weten dat het bedrag werd overgeschreven "voor bewezen diensten" en niets te maken had met de toekenning van de Spelen aan Rio. De betaling is afkomstig van het bedrijf van Papa Massata Diack, de zoon van Lamine Diack, oud-voorzitter van de Internationale Atletiekfederatie IAAF. De jonge Diack werd er eerder al van beschuldigd een bedrag van 1,5 miljoen dollar (1,3 miljoen euro) te hebben ontvangen van de Braziliaanse zakenman Arthur Cesar de Menezers Soares Filho drie dagen voor de toewijzing. Fredericks was in die periode zelf niet stemgerechtigd, maar moest waken over het goede verloop van de stemming.



De Namibiër veroverde in 1993 in Stuttgart de wereldtitel op de 200 meter. Op de Spelen van 1992 en 1996 ging hij in totaal met vier zilveren medailles aan de haal op de 100 en 200 meter.





