Forfait Canada voor Spelen geen unicum: ook in jaren 80 weigerden landen deel te nemen SVBM

23 maart 2020

12u41 0 Olympische Spelen Het Canadese forfait voor de Olympische Spelen is zeker geen primeur. Ook in 1980 en 1984 stuurden verschillende landen hun kat naar de Spelen - al is de aard van de situatie nu wel wat anders. Dertig jaar geleden speelde vooral de politieke machtsstrijd tussen de VS en de Sovjet-Unie een prominente rol.

Om meteen met de deur in huis te vallen: de afmeldingen zijn niet met elkaar te vergelijken. Canada neemt komende zomer niet deel aan de Spelen - als die al plaatsvinden - omwille van gezondheidsoverwegingen. In volle coronacrisis zal niemand hen dat kwalijk nemen. Ze zullen wellicht ook niet het laatste land zijn. De roep om uitstel van de Spelen weerklinkt steeds luider.

In 1980 lagen de kaarten anders. De VS en de Sovjet-Unie zaten verwikkeld in een machtsstrijd die door de hele wereld met lede ogen werd aanzien. Van 1961 tot de val van de Berlijnse Muur in 1989 waren de twee wereldmachten de protagonisten van de Koude Oorlog. Toch vonden de Olympische Spelen in de zomer van 1980 plaats in Moskou - voor het eerst werden de Spelen georganiseerd in een communistisch land.

Toen de Sovjet-Unie eind 1979 binnenviel in Afghanistan, stelde de Amerikaanse president Carter een voorwaarde: de Sovjets trokken zich terug of de Amerikanen zouden de Spelen in Moskou boycotten. Dat politiek en sport zo in mekaars vaarwater komen, staat haaks op de olympische denkwijze. De boycot kwam er: de VS en een veertigtal andere landen - waaronder Bondsrepubliek Duitsland en ook Canada - stuurden hun kat naar Moskou.

Dat zoveel landen de VS volgden in hun boycot, was vooral te danken aan de druk die Carter probeerde uit te oefenen. Enkele landen steunden de boycot, maar lieten hun atleten vrij om te kiezen of ze al dan niet naar Moskou wilden afreizen. Zoveel vrijheid kregen de Amerikaanse atleten niet. Carter dreigde ermee hun paspoort af te nemen, als ze toch naar de Spelen trokken.

Vier jaar later waren de Verenigde Staten zelf het gastland. Voor de tweede keer in de geschiedenis van de Spelen trok het mondiale sportgezelschap naar Los Angeles. En u raadt het al: de Sovjet-Unie was daar niet bij. Als reactie op de Amerikaanse boycot in Moskou, weigerden de Sovjet-Unie en enkele landen in het Oostblok deel te nemen aan de Olympische Spelen in Los Angeles. Als officiële reden haalden de afwezigen onder andere de luchtvervuiling aan. Really?