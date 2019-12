Fans lopen storm voor kwalificatietoernooi Belgian Cats in Oostende LPB

28 december 2019

10u40

Bron: Belga 1

De Belgische basketvrouwen zullen in hun jacht op een olympisch ticket voor de Spelen van volgend jaar kunnen rekenen op de steun van de fans. De Belgische basketbond laat weten dat de tickets voor het kwalificatietoernooi, dat begin februari in de Versluys Dôme in Oostende op de agenda staat, zo goed als uitverkocht zijn.

De Belgian Cats openen op donderdag 6 februari met een partij tegen Canada, waarna zaterdag (08/02) het duel tegen Japan volgt en zondag (09/02) tegen Zweden. Voor de twee wedstrijden van het weekend zijn alle tickets de deur uit. Alleen voor de match van donderdag tegen Canada zijn nog enkele tickets beschikbaar. In totaal zullen de Cats al kunnen rekenen op de steun van meer dan 14.000 fans, gespreid over de drie wedstrijddagen.

Voor het Belgische vrouwenbasket zou olympische kwalificatie een primeur zijn, maar Emma Meesseman en co zullen hun deelname in een pittige poule zeker niet cadeau krijgen. Opvallend: met Japan kwam er voor de Cats het organiserende land van de Spelen uit de bus. Japan is, net als wereldkampioen Verenigde Staten, al zeker van zijn ticket voor het olympisch basketbaltoernooi, maar speelt het kwalificatietoernooi als voorbereiding. In deze poule zullen dus maar twee (extra) landen zich plaatsen voor de Spelen.

