Exclusief voor abonnees Fanny Lecluyse: “Alles kan in een olympische finale - ook een medaille” Kortrijkse zwemster bereidt zich op olympische stage in Belek voor op Tokio 2020 Valerie Hardie in Turkije

05 december 2019

14u24 0 Olympische Spelen Zij is al zeker van de Spelen, hij nog niet. Terwijl zwemster Fanny Lecluyse op de olympische stage in het Turkse Belek de fundamenten legt voor Tokio 2020, moet haar vriend en renner Victor Campenaerts zijn ticket nog afdwingen. “Ik hoop dat het hem lukt, want Victor maakt écht kans op een medaille. Het is zijn droom om naar de Spelen te gaan.”

Fanny Lecluyse en de Olympische Spelen - dat was tot nog toe geen geslaagd huwelijk. Bij haar debuut in Londen 2012 finishte ze pas als 19de op de 200m schoolslag, in Rio 2016 bleef ze op de 17de plek steken. Het was balen met hoofdletter B. Ze had er even de buik van vol, zei ze, maar kijk, intussen leeft de 27-jarige Kortrijkse al helemaal naar haar derde Olympische Spelen toe - mogelijk worden het meteen haar laatste. Lecluyse: “Dat kan, maar da’s niet zeker. 28 jaar is een mooie leeftijd. Er zijn wel atleten die nog na hun 30ste zwemmen, maar dan meestal op de kortere afstanden. Ik wil me er nu nog niet over uitspreken. Mijn focus ligt helemaal op Tokio.”

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 00 dagen 09 uren 27 minuten 39 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode