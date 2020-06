Exact drie maanden na het uitstel van de Olympische Spelen: hoe haalbaar is Tokio 2021? Valerie Hardie

24 juni 2020

10u00 0 Olympische Spelen Drie maanden nadat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) besliste om Tokio 2020 uit te stellen, bestaan er nog altijd heel veel twijfels over de haalbaarheid van de Spelen in de zomer van 2021. Zolang er geen vaccin op de markt komt om de Covid-19-pandemie te beheersen, dreigen die zorgen alleen maar toe te nemen. Kan de veiligheid gegarandeerd worden? En wat met de tickets, de sponsors en het atletendorp?

Voor het IOC is er voorlopig geen enkele reden om over te gaan tot overhaaste beslissingen over de Spelen in 2021. Het enige wat voorzitter Thomas Bach er sinds 24 maart over kwijt wilde, was dat een nieuw uitstel geen optie lijkt. Of Japan houdt ze in 2021 óf ze komen er niet, dat is de teneur. En zo schoof het IOC de hete aardappel door naar gaststad Tokio, waar het thema zelfs de inzet vormt van de gouverneurs­verkiezingen op 5 juli. De huidige gouverneur Yuriko Koike is voorstander van het behoud van de Spelen, andere kandidaten zoals Taro Yamamoto pleiten voor een annulering: “Er is geen enkele garantie dat we de Spelen veilig kunnen houden in Tokio en er is nog geen vaccin. Tokio zal in een petrischaaltje veranderen als mensen van over de hele wereld naar hier komen.”

Wat met tickets?

De Japanse belastingbetaler mag uiteraard opdraaien voor de kosten van het uitstel. De schattingen gaan van 1,8 tot 5,4 miljard euro, terwijl ze er sinds de toewijzing in 2013 al (minimaal) 11 miljard aan spendeerden. 750 miljoen euro kwam uit de spaarpot van het IOC, dat nu nog eens 650 miljoen euro toezegde. Maar niemand die precies kan voorspellen hoe groot de verliezen zullen zijn en wat de impact op de Japanse economie zal zijn – gaan de 40 miljoen toeristen die in het olympisch jaar samen 65 miljard euro zouden uitgeven nog wel opdagen?

En hoe zit het met de ticketing? Dat is een erg belangrijke pijler aan de inkomstenkant. De verkoop van 7,8 miljoen kaartjes zou 745 miljoen euro in het laatje brengen. 4,5 miljoen tickets vlogen al de deur uit, tot het coronavirus de kop opstak. Op de officiële site van Tokio 2020 valt te lezen dat het organisatiecomité tickets zal terugbetalen indien de kopers niet meer kunnen of willen komen. Maar wat als er straks géén publiek of slechts een klein percentage wordt toegelaten – het zou een financiële aderlating zijn.

Wat met sponsors?

Een ander probleem zit bij de lokale sponsors, die samen instaan voor zo’n 2,6 miljard euro. Zij sloten een deal tot eind 2020 en moeten door het uitstel hun contract verlengen. Alleen gaf 68 procent van hen tijdens een poll van de Japanse zender NHK aan dat ze nog twijfelen. Om te beginnen zijn ze ongerust over de financiële impact van de pandemie op hun eigen bedrijf én dreigen ze hun promotionele activiteiten te moeten inkrimpen voor en tijdens de Spelen – áls die er al komen, want ook daar bestaat geen zekerheid over. Dat is het dilemma: de schade beperken of toch het risico nemen?

Wat met atletendorp?

Tot slot is er nog wat Pierre Ducrey, directeur van het organisatiecomité, “probleem nummer één” noemt: het atletendorp. Aan de baai van Tokio werden 5.600 appartementen gebouwd waar de 11.000 atleten tijdens de Spelen zouden logeren. Als de Spelen gedaan zijn, worden die omgevormd tot ‘gewone’ flats, waarvan er al 940 zijn verkocht. Daar zijn luxeflats bij van 1,3 miljoen euro en het laat zich raden dat de eigenaars niet echt gediend zijn met een jaar uitstel. Het is nog onduidelijk of ze aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding, wellicht wordt dat voer voor juristen. Volgens Ducrey zijn overigens 80 procent van alle olympische sites “veiliggesteld” voor 2021 (ook daar hangt een prijskaartje aan vast), buiten het atletendorp en het Tokyo Big Sight-perscentrum.

Om toch een beetje te kunnen ­besparen op de uitgaven, liet het organisatiecomité verstaan dat de Spelen wat “eenvoudiger” kunnen. Volgens CEO Toshiro Muto waren er 200 items die goed­koper kunnen, zonder in detail te treden. Ze zouden alvast snoeien in de kosten voor de openings- en sluitingsceremonie en de olympische fakkeltocht. Een prijs die iedereen bereid lijkt te betalen, zolang de Spelen er maar komen.