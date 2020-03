Evenepoel pinkte traantje weg na uitstel Spelen: “Een van de grootste hamers die ik al op mijn gezicht heb gekregen” MCA

24 maart 2020

19u44

Bron: VTM Nieuws 0

Het uitstellen van de Olympische Spelen is ook een flinke domper voor Remco Evenepoel. Het nog altijd maar 20-jarige toptalent van Deceuninck-Quick.Step had van Tokio 2020 een hoofddoel gemaakt en hij reageert dan ook erg teleurgesteld. “Ik heb eens goed gevloekt”, aldus Evenepoel, die zelfs toegaf ook een traantje te hebben weggepinkt toen hij het nieuws aan zijn moeder meldde. “Dit is een van de grootste hamers die ik al op mijn gezicht heb gekregen.”

