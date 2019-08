Emma Plasschaert begint op olympisch testevent als leider aan medaillerace in Laser Radial GVS

21 augustus 2019

11u32

Bron: Belga 0 Olympische Spelen Emma Plasschaert start als leider aan de medalrace in de Laser Radial-klasse op het olympisch testevent zeilen in het Japanse Enoshima. Na tien regatta's telt de wereldkampioene van 2018 drie punten voorsprong op de Nederlandse olympisch kampioene Marit Bouwmeester.

Eline Verstraelen eindigde als 36ste en mag niet deelnemen aan de medalrace met de top tien. In de Laser eindigde Wannes Van Laer als 24ste, drie plaatsen boven William de Smet. Zij starten evenmin in de medalrace. Yannick Lefebvre en Tom Pelsmakers finishten gisteren in de medalrace van de 49er als tiende, ook hun plaats in de eindstand.

Uitslagen

Vrouwen

Laser Radial (na 10 regatta's):

1. Emma Plasschaert (BEL) 79 ptn (6-14-12-2-8-3-(26)-4-19-11)

2. Marit Bouwmeester (Ned) 82 (5-3-23-(31)-15-1-4-2-17-12)

3. Maria Erdi (Hon) 88 (1-2-(35)-32-7-2-5-5-9-25)

36. Eline Verstraelen (BEL) 241 ((41/BFD)-31-28-13-37-39-20-35-21-17)

Mannen

Laser (na 10 regatta's):

1. Jesper Stalheim (Zwe) 60 ptn (5-15-2-2-3-2-(36 RET)-3-16-12)

2. Tom Burton (Aus) 63 (4-8-6-4-7-13-(27)-15-4-2)

3. Hermann Tomasgaard (Noo) 65 (9-1-3-11-16-5-(29)-6-6-8)

24. Wannes Van Laer (BEL) 179 (20-17-26-25-14-12-21-22-(28)-22)

27. William de Smet (BEL) 202 (25-20-(36 BDF)-30-1-24-11-33-35-23)

49er (na 12 regatta's en medalrace):

1. Blair Tuke/Peter Burling (NZe) 53 ptn

(3-1-1-(13)-9-4-3-2-2-4-1-7-16)

2. Dylan Fletcher/Stuart Bithell (GBr) 64

(1-10-4-10-10-(16)-5-4-7-3-3-1-6)

3. Pawel Kolodzinski/Lukasz Przybytek (Pol) 68

(2-4-7-2-3-5-(11)-6-1-11-4-5-18)

10. Yannick Lefebvre/Tom Pelsmaekers (BEL) 125

(13-2-(17)-6-12-6-9-10-11-8-13-15-20)