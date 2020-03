Emma Meesseman: “Mijn hart zegt iets anders, maar mijn verstand zegt Olympische Spelen uitstellen” Valerie Hardie

19 maart 2020

06u48 0 Basketbal Emma Meesseman keert in principe zondag terug naar België. Tot daar de zekerheden. Wat de 26-jarige Belgian Cat niét weet, is hoe haar jaar er daarna zal uitzien. Wat met de WNBA? En de Olympische Spelen? "Het gezond verstand zegt: uitstellen. Mijn hart zegt wat anders."

Als Emma Meesseman in haar appartement in Ekaterinburg naar buiten kijkt, dan zou je niet merken dat de hele wereld in de greep is van een virus, zegt de basketbalspeelster. "In de winkels is er nog altijd evenveel volk. Alles is open. Het enige wat ik niet kon vinden, was een mondmasker en handgel. Dat geeft toch aan dat de nervositeit bij de mensen toeneemt."

Dinsdag besloot de Russische basketbalfederatie om de competitie stop te zetten en Ekaterinburg de titel toe te kennen - nummer vier al voor Meesseman. "Omdat één club in quarantaine was gezet na een match in Lyon, pasten ze de competitieformule aan. We speelden een 'nacompetitie' tegen de beste clubs en we wonnen telkens met minimaal twintig punten verschil - het is veilig om te zeggen dat we de titel zouden winnen. Niemand is er rouwig om dat de Russische competitie is stopgezet, wél dat de Euroleague is stilgelegd."

Nu het seizoen met haar Russische club erop zit, maakt Emma Meesseman zich klaar voor haar terugkeer naar België - en voor een 'lockdown' in Ieper. "Ik kijk er niet naar uit om continu binnen te zitten. Misschien is er een mogelijkheid om ergens te shotten - we gaan met de Belgian Cats bespreken of er een oplossing is - maar ik zoek zeker geen achterpoortjes. Basketbal is nu niet het belangrijkste, wat telt is dat die pandemie wordt overwonnen."

Op 15 mei zou in de VS de WNBA de competitie hernemen. Volgens Meesseman lijdt het geen twijfel dat die datum onhaalbaar is. Ze staat in nauw contact met haar club Washington, die haar informeert over de situatie in de States. En dan zijn er uiteraard de Spelen, waarvoor de Belgian Cats zich voor het eerst in hun bestaan kwalificeerden.

Geen fans? Geen optie

Op de vraag of zij voorstander is van uitstel, volgt bij Meesseman een diepe zucht. "Als ik egoïstisch ben: neen. Ik werk al zo lang en droom al zo lang van die Spelen, dat ik de datum wil behouden. Maar het gezond verstand zegt dat er geen andere oplossing is. Als je ziet naar de toestand nu en dat de piek nog niet is bereikt - in de VS lijken ze het gevaar nog niet te beseffen - dan kan je niet anders dan de Spelen uitstellen. En dat zeg ik met pijn in het hart. Spelen zonder publiek, dat vind ik geen optie - dat mogen ze de atleten en het publiek niet afnemen."