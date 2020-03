Emma Meesseman juicht beslissing toe en heeft geduld: “We wachten al zo lang op de Spelen, wat is een jaar dan?” GVS

25 maart 2020

12u33

Bron: Blijf in uw Kot 0

Ook voor de Belgian Cats worden de Olympische Spelen met maximaal één jaar uitgesteld. “Dit was de enige juiste beslissing”, vertelt Emma Meesseman in het VTM-programma ‘Blijf in uw Kot’. “Het is belangrijk dat het niet afgelast is, maar wel uitgesteld wordt. We gaan sowieso naar Tokio. We wachten er al lang op. Wat is een jaar dan?” Meesseman denkt ook dat ze de positieve flow kunnen behouden. “We zijn nog allemaal jong en spelen in professionele ploegen in het buitenland waar we nog kunnen groeien. Ik maak mij geen zorgen, we gaan hier sterker uitkomen.”

LEES OOK: Ann Wauters weigert olympische droom op te geven: “Kan nu niet zeggen dat ik er de stekker uit trek”

Meesseman speelt in Europa voor UMMC Ekaterinburg en sprak ook over de situatie in Rusland. “In Ekaterinburg zijn de scholen gesloten, en dat is het. De restaurants en de supermarkten zijn gewoon open. Iedereen komt op straat. Er is geen social distancing. Onze Russische basketbalcompetitie is wel stopgezet én afgelopen. Wij zijn daardoor uitgeroepen tot kampioen.”