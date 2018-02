Eerste positieve dopingtest op Winterspelen kv

13 februari 2018

02u09

Bron: Belga 2 Olympische Spelen De Japanse shorttracker Kei Saito heeft een positieve dopingtest afgeleverd op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Dat heeft het Internationaal Sporttribunaal (TAS) dinsdag bekendgemaakt. De 21-jarige Saito is het eerste dopinggeval van deze Spelen.

Saito testte positief bij een controle buiten competitie, aldus het TAS. Er werden sporen van acetazolamide teruggevonden, dat is een middel dat dopinggebruik kan maskeren. Saito aanvaardde een voorlopige schorsing en verliet het olympisch dorp. De antidopingdivisie van het TAS zal na de Spelen een definitieve uitspraak doen over de zaak.

In een persbericht ontkent Saito bewust doping gebruikt te hebben. "Ik ben in shock", aldus de Japanner. "Nooit heb ik doping overwogen. Ik moet dit middel onbewust genomen hebben, dit moet per ongeluk gebeurd zijn. Ik zal vechten om mijn onschuld te bewijzen."

De shorttracker is reserve bij het Japanse 5.000m-aflossingsteam en is de eerste Japanner die op een editie van de Winterspelen tegen de dopinglamp loopt.