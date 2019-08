Een jaar voor de Spelen: bouwvakker Tokio 2020 sterft door extreme hitte LPB

Bron: anp/reuters 0 Olympische Spelen Tokio heeft een jaar voor de start van de Olympische Spelen te maken met extreme hitte. Gisteren werd een 50-jarige bouwvakker bewusteloos gevonden toen hij aan het werk was bij het gebouw dat gaat dienen als mediacenter. De man overleed later.

Tokio organiseerde de Spelen eerder al in 1964. Vanwege de warmte werd toen uitgeweken naar oktober. Door internationale uitzendschema's en tv-contracten is dat niet meer mogelijk. In Athene (2004) en Peking (2008) waren de weersomstandigheden ook extreem. De marathon voor zowel de mannen als vrouwen begint in Tokio, als extra voorzorgsmaatregel, al om 6 uur ‘s ochtends. De Spelen in Japan vinden volgend jaar plaats van 24 juli tot en met 9 augustus.

Sinds eind juli zijn in Japan al 57 mensen overleden door de hitte. Ruim 18.000 personen moesten naar het ziekenhuis. Vanaf 24 juli kwam de temperatuur overdag elke dag boven de 31 graden uit, met uitschieters tot 35 graden.

