Eén jaar tot Tokio: op schema, maar niet alles verliep volgens plan MMP

24 juli 2019

14u02

Bron: AD/Kyodo News 0 Olympische Spelen In het verleden is er geen enkele organiserende stad die een jaar voor de Olympische Spelen er zo goed bij lag als Tokio. Maar niet alles liep volgens plan sinds de bekendmaking van het evenement in de Japanse hoofdstad.

Dat stelt voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité exact één jaar voor de Spelen. Vrijwel alle zogenoemde venues zijn al klaar, de voorverkoop loopt boven verwachting en meer dan 200.000 vrijwilligers hebben zich aangemeld. ”Ik kan met zekerheid zeggen dat ik nog nooit een olympische stad heb gezien die een jaar voor de Spelen zo ver is met alle voorbereidingen”, loofde Bach het lokale organisatiecomité.

Ook Yoshiro Mori, de voorzitter van het organisatiecomité, had niets dan mooie woorden voor zijn team. “In het begin waren we met 44 mensen en nu zijn we met maar liefst 3000. Het heeft even geduurd voor er duidelijkheid bestond rond de manier van aanpak, maar de laatste twee jaar hebben we echt een groepsgevoel gesmeed. Iedereen heeft andere vaardigheden die dit team zo speciaal maken, maar daardoor zijn we echt een topteam geworden. Het is jammer dat het volgend jaar gedaan is.”

Eerder deze maand gaf het organisatiecomité mee dat er 3,2 miljoen tickets zijn verkocht tijdens de eerste verkoopperiode. De organisatie schatte aanvankelijk dat er in totaal zo’n 7,8 miljoen tickets de deur zouden uitvliegen, maar door het succes van de eerste verkoop ligt die schatting nu op 9 miljoen.

Maar niet alles ging van een leien dakje. Zo moest Tsunekazu Takeda dit jaar opstappen als voorzitter van het Japans olympisch comité op verdenking van corruptie rond de toekenning van de Spelen. Ook moest in 2015 het logo van de Spelen worden aangepast na beschuldigingen van plagiaat. Verder liepen de kosten op tot zo’n 11,3 miljard euro, ruim boven de beraamde 7 miljard dollar. Dat kostte Takeda uiteindelijk zijn functie. Hij werd vervangen door Olympisch judokampioen Yasuhiro Yamashita.

Grappig moment tijdens de meeting van het IOC. Japans premier Shinzo Abe komt nogal stuntelig de zaal binnen’gevallen’. Bach feliciteerde hem achteraf met zijn scherpe reflexen. Hij ving de bijna-val op “als een echte atleet.”