E-sport kan olympische sport worden 18u58 0 EPA Olympische Spelen De olympische beweging meent dat e-sport als een echte sport beschouwd kan worden en op een dag zijn plaats kan krijgen op de olympische Spelen. Dat werd vandaag geconcludeerd op de olympische top in het Zwitserse Lausanne.

"Competitieve e-sport kan als een sportactiviteit beschouwd worden", klinkt het in een persmededeling. "De spelers trainen en bereiden zich voor met een intensiteit die vergeleken kan worden met die van de atleten in de traditionele sporten."



Om door het Internationaal Olympisch Comité als olympische sport erkend te worden zal e-sport wel aan de olympische waarden moeten voldoen en moet er er een overkoepelend regelgevend orgaan komen dat erop toeziet dat ook de reglementen van de olympische beweging gevolgd worden.



De populariteit van e-sport is enorm gegroeid en dat is dus ook de olympische beweging niet ontgaan. Gamers spelen op grote toernooien om miljoenen dollars. Die toernooien worden online en op televisie massaal bekeken. Naar schatting zal e-sport dit jaar zo'n 385,5 miljoen mensen, vooral jongeren, bereiken. Voor de Aziatische Spelen van 2022 is e-sport al als medalaille-event opgenomen. Heel wat traditionele sportclubs hebben inmiddels al hun eigen e-teams, die het in nationale en internationale competities tegen elkaar opnemen. Hearthstone, League of Legends, Counter-Strike en Defense Of The Ancients 2 zijn enkele van de meest gespeelde toernooispellen.



Op de olympische top werden ook de nakende Winterspelen in het Zuid-Koreaanse PyeongChang besproken. De spanning met Noord-Korea dreigt een schaduw over die Spelen te werpen. Voorlopig ziet de olympische beweging echter geen reden om actie te ondernemen. "De Spelen gaan gewoon door. Er is tot nu ook geen enkel land of olympisch comité dat de Spelen in vraag stelt. Het IOC zal de situatie wel nauwlettend blijven volgen. De veiligheid van de atleten is immers onze eerste prioriteit."