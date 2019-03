Drievoudig olympisch zwemkampioene Andrea Pollack sterft op 57-jarige leeftijd

16 maart 2019

12u57

De Duitse Andrea Pollack is afgelopen woensdag op 57-jarige leeftijd overleden. Dat berichtte de Franse sportkrant L'Equipe. De drievoudig olympisch kampioene (voor de DDR) leed aan kanker.

Pollack veroverde op vijftienjarige leeftijd goud op de 200m vlinderslag op de Olympische Spelen van 1976 in Montréal. Ze pakte met het Oost-Duitse team ook twee maal goud op de 4x100m wisselslag, zowel in 1976 als op de Spelen in 1980 in Moskou. Verder veroverde ze in 1977 Europese titels op de 100m vlinderslag en 4x100m wisselslag en verbeterde ze in 1978 wereldrecords op zowel de 100 als 200m vlinderslag.

In 1998 getuigde Pollack voor de rechtbank tegen haar trainers en dokters van het Oost-Duitse team. Ze gaf toe op regelmatige basis doping te hebben gebruikt.