Derwael zet vanaf nu alles in het teken van Tokio: “Wie weet wordt het al mijn laatste deelname aan de Spelen” Redactie

24 december 2019

13u43

Bron: VTM 4 Olympische Spelen Twee dagen na haar tweede verkiezing tot Sportvrouw van het Jaar gaat het leven gewoon door voor Nina Derwael. De 19-jarige gymnaste zet vanaf nu alles in het teken van Tokio.

De Topsporthal in Gent. Net voor Kerstdag werkt Nina Derwael haar oefeningen. Alles voor de Olympische Spelen. De Sportvrouw van het Jaar wil er het enige hiaat op haar palmares opvullen: een olympische medaille. “Ik heb dat altijd in mijn hoofd gehad. Is het goud, zoveel te liever natuurlijk.”

“Mijn eerste doel is om mijn oefening goed te doen op de Spelen, daarna zien we wel wat er uitkomt”, vertelt Derwael. De Truiense werd al twee keer wereld- en Europees kampioene op de brug met ongelijke leggers. In Tokio moet de ultieme bekroning er komen.

“Ik ben nu op een leeftijd gekomen dat ik de Olympische Spelen niet zo veel meer zal kunnen doen. Wie weet wordt het wel mijn laatste deelname. Daarom is de druk er ook wel een beetje dat het nú moet gebeuren. Ook omdat ik nu wellicht op mijn hoogst haalbare niveau ben.”