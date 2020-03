Dedecker: “Ik heb nu vooral te doen met Pieter Timmers of Ann Wauters. Ik raad hen aan er nog jaartje bij te doen” BF/ODBS

24 maart 2020

18u14

Zowel Ronald Gaastra, zwemcoach van onder andere Pieter Timmers, als gewezen coach Jean-Marie Dedecker, die met zijn judoka's elf olympische medailles in de wacht sleepte, vinden het uitstel van de Olympische Spelen logisch. In een Skype-gesprek met VTM NIEUWS denkt Dedecker vooral aan Pieter Timmers (hij kondigde zondag nog aan in dat geval te willen stoppen) en Ann Wauters, voor wie de Spelen het ultieme afscheid in schoonheid moest worden.

“Met hen heb ik te doen”, aldus Dedecker. “Anderzijds zijn er jonge sporters, zoals judoka Matthias Casse, voor wie dat uitstel misschien wel een voordeel is. Zijn kans op goud wordt groter wanneer hij een jaartje ouder zal zijn.”

Ik zou Timmers adviseren nog een jaartje door te gaan. Had ik Robert Van de Walle vroeger niet van de mat gesleurd, hij zou er in Tokio nog bij zijn Jean-Marie Dedecker

Gaastra vindt dat Timmers nu even de tijd moet nemen om dit te laten bezinken en dan een juiste beslissing te nemen. “Zo wil je toch niet stoppen als kampioen? Dit moet hij eerst verwerken en daarna kan je pas rationeel denken.” Dedecker heeft alle begrip voor de situatie van Timmers, maar hij zou hem motiveren om door te doen. “Ik weet uit ervaring: wanneer iemand te vroeg stopt, iemand die stopt met honger of onvoldaanheid, die gaat later nog eens herbeginnen. Dat vind ik veel slechter dan nu te zeggen: ‘ik kan nog een jaartje op de tanden bijten.’ Ik heb in de tijd de Robert Van de Walles van deze wereld onder mijn hoede gehad. Als ik hem niet van de mat gesleurd had, zou hij er straks in Tokio nog bijzijn.”

“Wel jammer omdat we net nu konden laten zien dat we er weer staan”

Een interessante discussie ontspon zich tussen Dedecker en Gaastra toen het over de gezondheid van onze Belgische topsport ging. Dedecker vindt dat België anno 2020 er veel beter voorstaat dan in het verleden. “De periode is eerlijker geworden (refereert aan doping, nvdr) en ik had verwacht van deze Spelen dat we het record van Atlanta zouden verbreken. Dat is jammer. We konden zeker voor tien medailles gaan. Dit was een topmoment voor onze nationale sport om te bewijzen dat we er staan.”

Ik huiver als ik mensen hoor zeggen ‘je bent maar 12de op de Spelen’. De lat mag hoog liggen, maar wij zijn geen Amerika of Australië Ronald Gaastra

Gaastra is het daar niet helemaal mee eens. “Het hele dopingverhaal is nog lang niet achter de rug. Dat is wereldwijd nog een reuzegroot probleem, daar zijn we nog lang niet vanaf. Dat de Russen uitgeschakeld zijn? Tijdelijk, ja. De Chinezen zijn nog niet uitgeschakeld, de Amerikanen niet. Europese landen noemen waarbij ik grote vraagtekens heb, ga ik niet doen. Vergeet ook niet dat onze vijver klein blijft. Laat ons opletten dat we de selectiecriteria niet te moeilijk maken. De Spelen mogen geen onmogelijke opgave worden voor jonge atleten. Ik huiver toch als ik mensen hoor zeggen ‘je bent maar 12de op de Olympische Spelen’. Dat is ronduit fantastisch. We mogen de lat hoog leggen, maar we moeten niet denken dat we Amerika of Australië zijn.” Dedecker: “Ik vind toch dat we met onze systemen presteren ondanks het systeem.”

“Deze beslissing is goed voor de échte Olympiërs”

Voor Dedecker en Gaastra was deze beslissing de kroniek van een aangekondigd uitstel. Dedecker hoopt wel dat het bij uitstel blijft en geen afstel wordt. “Voor de atleten zijn zo’n Spelen ‘once in a lifetime’. Het is belangrijk dat ze nu die zekerheid hebben en zo snel mogelijk weten wanneer de Spelen nu wel doorgaan, dat de atleten terug kunnen pieken naar die nieuwe datum toe. Ik vind dat ook heel belangrijk voor de echte Olympiërs. Je kan dat niet vergelijken met wielrennen of voetballers, die hervatten en dat is vlug vergeten. De Spelen zijn er voor atleten, judoka’s, hockeyspelers,....”