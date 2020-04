Exclusief voor abonnees De olympische kampioen die ondanks een tumor in de hersenen vecht voor de Spelen en z'n leven: “De kans dat ik er bovenop kom, is niet zo groot” DMM

14 april 2020

16u43

Bron: L'Équipe 0 Olympische Spelen Een flinke noot om kraken voor heel wat atleten, het uitstel van de Olympische Spelen. Al geldt dat voor jumpingruiter Eric Lamaze nog wat meer dan voor de rest. De 51-jarige Canadees, die worstelde met druggebruik en in 2011 zijn olympisch paard in competitie zag sterven aan een hartslagaderbreuk, vecht tegen een hersentumor. Hij wou in Tokio afscheid nemen van de paardensport, maar net nu zijn de Spelen met één jaar uitgesteld.

Drievoudig olympisch medaillewinnaar en een biografie die beter leest dan de gemiddelde roman. Eric Lamaze heeft het allemaal gezien. De Canadees is een icoon in het jumpingcircuit van de paardensport. Helaas bleef de man niet van pech of tegenslag gespaard. In volle coronatijden wacht Lamaze een zoveelste, nieuwe uitdaging: letterlijk nog één jaar overleven om de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio te halen.

Begin 2017 werd bij de ruiter een hersentumor vastgesteld. Kwaadaardig, maar het nummer één op de internationale jumpingranking in 2009 en 2010 bleef het allemaal stil houden. Pas in mei vorig jaar kwam de Canadees, die tot dan ook regelmatig in Belgische stoeterijen en maneges te vinden was, met het nieuws naar buiten. Het filmpje waarin hij over zijn ziekte vertelde, werd meer dan 4,2 miljoen keer bekeken.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Toon extra opties

De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen