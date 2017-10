De drie Belgische speerpunten voor Olympische Winterspelen Valerie Hardie

15u23 0 photo_news Elfje Willemsen, Kim Meylemans en An Vannieuwenhuyse. Olympische Spelen De Belgian Bullets en skeletonatlete Kim Meylemans staan voor vier belangrijke maanden met de Winterspelen op de agenda in februari 2018. De Belgen moeten zich weliswaar nog kwalificeren, maar dat mag in principe geen probleem vormen. Pilote Elfje Willemsen wil in Pyeongchang straks beter doen dan de zesde plek die ze samen met remster Hanna Mariën in Sochi 2014 bemachtigde.

België komt van ver in het bobslee en het skeloton. Even uw geheugen opfrissen. Het begon in oktober 2007 als een experiment op Canvas: 'Operatie Vancouver'. Het opzet: in 2010 een Belgisch bobsleeteam op de Winterspelen krijgen. Elfje Willemsen stapte als onervaren atlete in het project. Ze bleek evenwel over talent te beschikken als stuurvrouw en samen met Eva Willemarck raakte ze in Vancouver, waar ze als veertiende finishten.



Forward, vier jaar later, naar de Winterspelen van Sochi. Met Hanna Mariën als remster stuurde Willemsen slee 'Spanky' naar de zesde plek. Van een skeletonatlete was er toen nog geen sprake. Pas toen Kim Meylemans in 2014 besliste om als Belg uit te komen - ze is geboren in Duitsland - kon België ook die troef uitspelen.



Intussen heeft België een bescheiden reputatie uitgebouwd in die wintersporten. De Belgian Bullets zijn geen meelopers meer. Willemsen stond al meermaals op het podium van een Wereldbeker en intussen maakt een tweede pilote, Ann Vannieuwenhuyse, zich op om de scepter over te nemen.



In afwachting is Willemsen met haar staat van verdienste nog altijd de eerste keuze en kan ze ook de best beschikbare remster kiezen. Voorlopig lijkt dat Sara Aerts te zijn, de hordeloopster die door een gescheurde achillespees de Spelen van Rio miste en daarna naar het bobslee overstapte. Aerts kreeg onlangs een intensieve technische training van een Duitse coach en maakte een zodanige progressie dat zij tot Kerstmis een vaste tandem vormt met Elfje Willemsen. Vannieuwenhuyse kreeg Sophie Vercruyssen als remster toegewezen, die nu nog aan het sukkelen is met de achillespees maar in het verleden al goed presteerde aan de zijde van Willemsen. Later volgen nog twee evaluaties om te bepalen welke combinaties België naar de Winterspelen van Pyeongchang stuurt.

Ambities

Op 9 november staat in het Amerikaanse Lake Placid de eerste Wereldbeker van het seizoen op de agenda. Op 15 januari 2018 wordt de selectielijst voor Pyeongchang afgesloten. Om zeker te zijn van hun olympisch ticket moeten de Belgen zich in de top twintig handhaven. Zowel de bobsleedames als skeletten Meylemans gaat ervan uit dat die selectie geen probleem mag vormen. In Zuid-Korea zijn de ambities niet min, zo stelde Hanna Mariën, nu voorzitster van de Belgische Bobsleefederatie: "Elfje wil beter doen dan in Sochi. Voor An zou top acht mooi zijn en voor Kim top twaalf."



Het zijn ambities waar de atletes zich in kunnen vinden. "Ik heb er ongelooflijk veel zin in," glundert Willemsen. "Vorig seizoen leek nergens naar. We begonnen slecht, kenden ook pech en onderweg gaf ik de moed op. Maar het was wel een leerrijk jaar want we weten nu wat niét werkt. Soms veranderden we zaken aan de slee terwijl we dat beter niet hadden gedaan. Nu heb ik heel de zomer keihard getraind terwijl Sara belachelijk veel sneller start. Het verschil met de top moet nu een stuk kleiner zijn. Al moet je niet verwachten dat we al gaan pieken in november. We willen er staan in februari, in Pyeonchang. Het is wel tof om elke week op het podium te staan in de Wereldbeker maar wat stelt dat voor als er je niét staat op de Spelen? Voor mij wordt Zuid-Korea de bekroning van een carrière van tien jaar. Drie keer aan de Spelen meedoen: wie kan dat zeggen?"



Vermoedelijk zal Willemsen in Zuid-Korea de Belgische vaandeldraagster zijn tijdens de openingsceremonie. Overigens is ze niet van plan om er na Pyeongchang al mee te stoppen: "Het WK van 2019 is op de Whistler in Vancouver - dat is op me op het lijf geschreven. En als ik de komende Spelen als eindpunt neem, dan raak ik misschien afgeleid, dan riskeer ik overal te denken: 'Het is de laatste keer dat ik hier afdaal'. Dat wil ik vermijden. Ik wil gewoon knallen."

Drie ijzers in het vuur

Vannieuwenhuyse moet zich voorlopig verzoenen met het statuut van nummer twee maar kan daar dit seizoen al verandering in brengen. Als ze beter presteert, dan kan zij 'Queen of Speed' Willemsen nog voor de Winterspelen van haar troon stoten. "Ik krijg de kans om te bewijzen dat de betere pilote ben maar daar houd ik me niet mee bezig. Ik ga uit van mijn eigen kracht. Ik ben aan mijn vijfde jaar bezig en heb toch het idee dat ik nu een even goede pilote als Elfje ben. Soms daalt zij beter af, soms ik. Maar voor mij ligt de focus op de Winterspelen van 2022. Daar wil ik een medaille halen. Top acht zou nu goed zijn."



Terwijl er in het bobslee een kleine kloof bestaat tussen de top zes en alle anderen, is de concurrentie in het skeleton meer aan elkaar gewaagd. "Vorig jaar was er elke week een andere winnares in de Wereldbeker," zegt Meylemans, die vijfde werd op het WK. "De ene week kan je winnen, de week erop kan je vijftiende worden. Zo dicht zitten de tijd tegen elkaar aan." Ook de Limburgse begon vorig seizoen slecht met een crash in de Whistler. "Mijn eerste in acht jaar - daar schrik je toch even van. Dat zet je aan het twijfelen en zo raakte ik mentaal in een dip. Dat blééf aanslepen tot ik zesde werd op de Wereldbeker in Königssee. En dan die vijfde plek op het WK - dat voelde als goud aan."



België heeft drie ijzers in het vuur. Wat een weelde.

