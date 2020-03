Dan toch uitstel? "Organisatie werkt aan scenario's voor uitgestelde Olympische Spelen" Redactie

22 maart 2020

10u08

Bron: Belga 0 Olympische Spelen De organisatie van Tokio 2020 lijkt zich nu toch voor te bereiden op een uitstel van de Olympische Spelen vanwege de coronacrisis. Volgens persbureau Reuters worden er alternatieve scenario's uitgewerkt, waarbij er wordt gekeken naar een verplaatsing van het evenement en de kosten die ermee gemoeid zijn.

Reuters beroept zich op twee anonieme bronnen die betrokken zijn bij de gesprekken in Japan over het mogelijke uitstel. “We zijn gevraagd diverse alternatieven uit te werken, waarbij we kijken naar verschillende uitsteltermijnen en de kosten die ermee gemoeid zijn", aldus een van de bronnen, die verder zegt dat uitstel met slechts een maand wordt onderzocht, maar ook met een jaar of zelfs twee jaar. Ook de Spelen laten doorgaan in afgeslankte vorm en zonder publiek is een optie.

Tot nog toe heeft het organisatiecomité van Tokio volgehouden dat de Spelen als gepland deze zomer doorgaan en op 24 juli beginnen. Het comité wordt daarin gesteund door de Japanse regering en het Internationaal Olympisch Comité IOC. De druk van buitenaf om het vierjaarlijkse sportspektakel uit te stellen is de afgelopen dagen gegroeid. Steeds meer grote sportbonden roepen op tot uitstel, alsmede nationale olympische comités en atleten.

Volgens de Japanse krant Nikkei houdt het bestuur van het IOC de komende week een vergadering. Japan besteedde ongeveer 12 miljard dollar aan de voorbereidingen op de Spelen in Tokio. Sponsors brachten ongeveer 3 miljard dollar binnen.

