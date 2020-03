Coe, voorzitter van World Athletics, noemt Spelen in juli "niet haalbaar en wenselijk" YP

23 maart 2020

00u14

Bron: Belga 0 Olympische Spelen Sebastian Coe, voorzitter van de internationale atletiekbond World Athletics, noemt het organiseren van de Olympische Spelen in Tokio (24 juli-9 augustus) deze zomer "niet haalbaar en wenselijk". Het Internationaal Olympisch Comité IOC liet eerder weten binnen de vier weken met een beslissing te komen over een mogelijk uitstel van de Spelen in het licht van de coronacrisis.

Coe haalt in een brief gericht aan IOC-voorzitter Thomas Bach, die geciteerd wordt door Reuters, drie redenen aan waarom de Spelen beter niet starten in juli. "Ten eerste is een eerlijke competitie problematisch", klinkt het. "We geloven dat een eerlijk speelveld niet langer mogelijk is wegens de maatregelen die in de verschillende landen gelden tegen het coronavirus. Daarnaast zullen atleten, die momenteel niet behoorlijk kunnen trainen, zichzelf met de Spelen op komst willen forceren, wat blessures in de hand werkt. Ten derde maken we zo meteen een einde aan de onzekerheid, die de atleten in de greep houdt over het al dan niet plaatsvinden van de Spelen.”

Het IOC kwam de voorbije dagen almaar meer onder druk te staan om de Spelen uit te stellen of op zijn minst een beslissing te nemen, nadat verschillende sportbonden wereldwijd vroegen om het sportevent te verschuiven. Maar het IOC hapte nog niet toe. Zondag kwam naar buiten dat het IOC wel specifieke discussies wil opstarten die een mogelijk uitstel van de Spelen analyseren. Binnen een maand moet er hierover meer duidelijkheid zijn.

