Coach van Michael Phelps stuurde seksueel getinte sms'jes naar zwemster, die eindelijk haar verhaal doet: "Jaren met de schaamte moeten leven" Valerie Hardie

26 juli 2018

15u05 0 Olympische Spelen Bob Bowman, die naam maakte als trainer van zwemicoon Michael Phelps, stuurde op 16 mei 2011 seksueel ongepaste sms'jes naar de Amerikaanse zwemster Caroline Burckle. Nog geen vier maanden later werd hij aangesteld als assistent coach bij het Amerikaanse olympische team voor Londen 2012. Bowman erkende zijn fout en bood zijn excuses aan.

Caroline Burckle stopte als profatlete in 2010, twee jaar nadat ze als lid van het Amerikaanse 4x200 aflossingsteam brons had gewonnen op de Spelen van 2008 in Peking. Burckle was daar een bevoorrecht getuige van de dominantie van Michael Phelps, die zich onder leiding van zijn trainer Bob Bowman naar acht keer goud crawlde.

Een paar maanden na haar afscheid kreeg Burckle op 16 mei 2011 seksueel grafische sms'jes en ook een berichtje op haar voicemail van Bob Bowman en Sean Hutchinson, twee coaches die deel uitmaakten van het Amerikaanse zwemteam. "Die berichtjes waren heel agressief," vertelde Burckle deze week tijdens een interview met de Southern California News Group. "Ik was net veel te jong gestopt met zwemmen omdat ik het allemaal beu was. Ik wilde mijn leven een nieuwe wending geven maar ik voelde me gevangen. Die sms'jes raakten me als een wervelwind. Ik was gedegouteerd. Ik voelde me aangerand en triest, komende uit een sport waar ik zo van had gehouden en die ik net had verlaten."

Zij komt nu pas met haar verhaal naar buiten, zo legt ze uit, in de hoop dat er een mentaliteitsverandering komt. "Het gaat om het principe. Mensen moeten het respect krijgen dat ze verdienen en horen er niet om te moeten vragen. Het gaat om generatie van jonge atleten een stem te geven. Ik heb jaren met de schaamte moeten leven dat ik niet meer voor mezelf ben opgekomen. Maar later komen die demonen terug. Ik probeerde altijd een excuus te vinden waarom ik niets zei. Ik ben als een slachtoffer gaan denken. Dat staat me niet aan, maar het maakt deel uit van het proces. Het was tijd om te praten."

Caroline Burckle stuurde de sms'jes door naar Jack Roach, toen assistent coach bij Team USA, die op zijn beurt directeur Frank Busch informeerde. Busch riep Bowman op het matje, waarna Bowman haar zijn excuses aanbood. Hoewel Busch waarschuwde dat zo'n aangepast gedrag met zwemmers van het Amerikaanse team niet zou getolereerd worden, belette het incident Busch niet om Bowman vier maanden later aan te stellen als assistent trainer voor het Amerikaanse olympische team. "Moest dit nu zijn voorgevallen, dan kan ik me niet inbeelden dat hij benoemd zou zijn in het olympische team," zei huidig CEO Tim Hinchey aan het persagentschap AP.

Sean Hutchinson bood nooit zijn excuses aan. Hij verdween intussen helemaal uit beeld als coach, omdat hij in vieze papieren zit. Een paar maanden terug diende ex-wereldkampioene Ariana Kukors een klacht in tegen Hutchinson, die haar van jongsaf aan trainde. Kukors zegt dat ze nog maar 13 jaar was toen Hutchinson met zijn avances begon. Het seksueel misbuik begon op haar 16de en duurde tot haar 24ste, claimt Kukors. Er loopt een juridisch onderzoek naar Hutchinson.

De bekentenis van Caroline Burckle brengt de Amerikaanse zwemfederatie weer in nauwe schoentjes want in februari onthulde de Southern California News Group dat belangrijke officials en coaches al jaren wisten dat bepaalde coaches zich seksueel misdroegen. Ze ondernamen evenwel niets om het wangedrag stop te zetten. Zo weigerden de gewezen CEO Chuck Wielgus en directeur Susan Woessner om een onderzoek te openen tegen bekende coaches, ondanks formele klachten.

Het schandaal doet denken aan dat bij de Amerikaanse turnfederatie waar bekend raakte dat nationaal teamarts Larry Nassar meer dan honderd minderjarige gymnastes had misbruikt. Ook de turnfederatie nam zijn coaches en officials in bescherming. Nassar werd veroordeeld tot 175 jaar cel, meerdere prominente beleidsvoerders van de turnbond moesten ontslag nemen.