Chef de Mission Spahl bereidt Team Belgium op alle scenario's voor: “Voor bepaalde atleten is het uitstel net een voordeel” Redactie

16 juli 2020

18u23 0 Olympische Spelen Sinds eind maart werd beslist om de Olympische Spelen een jaar uit te stellen, hebben Olav Spahl en zijn team alle mogelijke scenario's voorbereid. “We willen Team Belgium volgende zomer in de beste omstandigheden naar Tokio brengen en het daar in de best mogelijke omstandigheden laten presteren”, verklaart de Chef de Mission in een donderdag gepubliceerde nieuwsbrief.

Het team wil klaar zijn voor traditionele Olympische Spelen, Spelen zonder of met beperkt publiek, Spelen met of zonder een olympisch dorp... Het team bestaat momenteel uit 73 atleten uit elf sporten (atletiek, basketbal, hockey, kajak, roeien, ruitersport, taekwondo, turnen, wielrennen, zeilen en zwemmen). De groep kan nog groter worden, want de internationale federaties hebben in samenspraak met het IOC de selectiecriteria aangepast.

De weinige competities die momenteel al hervat zijn (jumping, golf) komen niet in aanmerking voor olympische kwalificatie, omdat er geen level playing field is en niet alle landen kunnen deelnemen. Volgens Spahl zal dat wel nog enkele maanden zo blijven. “Toch is het goed dat atleten een wedstrijdpraktijk hebben. De olympische kwalificatiewedstrijden herstarten mogelijk in september, met de internationale judocompetitie. Atletiek bijvoorbeeld hervat later, in december, badminton pas in januari 2021.”

“Van een echt wedstrijdritme is er dus voorlopig nog geen sprake. Zonder pieken in de voorbereiding is het voor de atleten en coaches een uitdaging om de eentonigheid te doorbreken. Gelukkig zijn groepstrainingen en sportspecifieke trainingen weer toegelaten. Atleten proberen deze fase zo goed als mogelijk te gebruiken, velen zijn ook creatief op zoek gegaan naar nieuwe trainingsmogelijkheden, naar nieuwe stimuli voor prestatieontwikkeling.”

De deadline voor olympische kwalificatie werd van 6 juli 2020 naar 5 juli 2021 verschoven. Omdat veel competities pas eind dit jaar of begin volgend jaar hervat worden, wordt het een korte kwalificatieperiode. “Maar ik denk niet dat we door het uitstel van de Spelen minder Belgen in Toko zullen zien”, meent Spahl. “Hopelijk strooit het virus geen roet meer in het eten, wordt de situatie stabiel en kunnen alle olympische kwalificatiewedstrijden doorgaan zoals gepland. Voor bepaalde atleten is het uitstel net een voordeel. Ik denk dan aan atleten die blessures hebben gehad en nu toch nog de kans krijgen om zich te plaatsen. Vele atleten nemen het jaar uitstel ook positief op, een jaar meer om sterker te worden en een jaar langer om de olympische droom te beleven. Van de 73 Belgen die zich al plaatsten, zijn er maar twee die niet tot de Spelen door zullen gaan.”

“De grote onbekende is het prestatieniveau van atleten uit de andere landen. Al vier maanden hebben we geen indicaties over het concurrentieniveau van de Belgische atleten. Een prognose maken over het prestatieniveau van Team Belgium in Tokio volgend jaar, is bijna onmogelijk.”

Over enkele dagen - op 24 juli - zou het startschot gegeven worden voor de Olympische Spelen. Voor atleten, coachen en begeleiders kan dit een moeilijke periode worden. “De reis naar Japan stond voor deze periode geprogrammeerd, op 13 juli zou het olympisch dorp officieel zijn deuren openen. Ik kan me voorstellen dat deze periode best wat emoties zal doen oplaaien. Daarom is het ook zo belangrijk dat we terug te midden van de atleten en coachen, de technische directeurs en de federaties kunnen staan, dat we weer de vinger aan de pols hebben.”

De contracten voor het verblijf in Japan werden vernieuwd. Het Kasamatsu Sports Park en de Adastria Sports Arena in Mito blijft het centraal trainingskamp van Team Belgium, met hotel Mito Plaza als uitvalsbasis. “De atleten zullen zich daar in alle rust en sereniteit kunnen aanpassen aan de Japanse omstandigheden, zoals voorzien. Onze kajakkers kunnen in 2021 ook terecht in dezelfde hotels en trainingsplaatsen in Itako en onze baanwielrenners in Maebashi. Ook de hockeyers kunnen in dezelfde hotels terecht. In totaal gaat het over zo'n twintig contracten waarvoor we een akkoord hebben voor de nieuwe datum.”

“Het is nog niet duidelijk of er een olympisch dorp zal zijn, maar als het vrijgesteld wordt, dan kunnen we dezelfde appartementen betrekken als voorzien. Het organisatiecomité heeft ons ook bevestigd dat de nodige sanitaire maatregelen zullen worden in acht genomen. In oktober is er een online chef de mission meeting en zullen we meer weten.”

“Bij All Nippon Airways konden we ook het volledige vluchtschema voor 2020 overnemen naar volgend jaar. Daarnaast moeten we ook anticiperen en hebben we een tweede vluchtschema opgemaakt voor het geval de Spelen op een andere manier zouden worden georganiseerd. Een scenario zou kunnen zijn dat Tokio olympische competities houdt. Atleten zouden dan toekomen net voor hun competitie en weer vertrekken net na hun competitie. De sanitaire voorschriften en de gezondheidssituatie in Japan zullen voor dit dossier bepalend zijn.”

Van 14 tot 21 oktober staat de traditionele herfststage in het Turkse Belek op de agenda. “Na de onzekerheid van de voorbije maanden zal het de atleten en coaches deugd doen om elkaar weer te zien. De ambitie van het BOIC is om de atleten in Turkije in de beste omstandigheden te laten trainen. Ze kunnen elkaar leren kennen, hun ervaringen uitwisselen en een hecht team vormen. Uiteraard garanderen wij alle veiligheids- en gezondheidsmaatregelen. Of de stage door kan gaan, hangt natuurlijk wel nog af van het advies van buitenlandse zaken en van het vluchtschema van de luchtvaartmaatschappijen.”