CEO van Belgisch Olympisch Comité hoopt op snelle beslissing over lot van de Spelen: “De ganse wereld wacht” RL/MXG

23 maart 2020

15u18 0 Olympische Spelen Wereldwijd worden massaal sportevenementen afgelast. Voor de Olympische Spelen (die op 24 juli starten in Tokio) is er voorlopig nog geen beslissing gevallen. Canada en Australië gaven al aan niet te zullen deelnemen als de Spelen op die datum starten. Het Internationaal Olympisch Comité geeft zichzelf vier weken om een beslissing te nemen. CEO van het BOIC, Philippe Vander Putten, hoopt dat het IOC dat snel doet: “We moeten snel beslissen, want we moeten weten waar we naartoe gaan”.

“Iedereen heeft het mentaal nodig om te weten wanneer Spelen starten”

“Atleten werken naar een piek toe, en daarom heeft iedereen het vooral mentaal nodig om te weten wanneer de Spelen starten”, zegt Vander Putten. “De vier weken die het IOC heeft aangekondigd is daarom een maximumtermijn”, klinkt het.

“Het neemt tijd om alternatieven te bekijken”

Als de Spelen effectief verplaatst moeten worden, is het logisch dat dat volgens Vander Putten de nodige tijd in beslag neemt. “De ganse wereld wacht inderdaad op de beslissing. Maar wat tijd gaat nemen is het bestuderen van de alternatieven. Het grootste evenement ter wereld, met zo’n 11.000 atleten zomaar even verplaatsten is niet evident.”

“Wat met Wauters en Timmers?”

“Wat doe je met mensen die misschien binnen een jaar niet meer de beste atleten ter wereld kunnen zijn? In voetbal is dat bijvoorbeeld anders...”, stelt Vander Putten. “Ann Wauters wilde afscheid nemen op de Spelen, net als Pieter Timmers. Voor hen is het bijna onmogelijk om de Spelen met een jaar uit te stellen. Ook mentaal is dat heel lastig.”