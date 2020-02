Casse, Thiam, Derwael en Lions lijken zekerheden op eremetaal, maar in hoeverre zijn onze atleten nu al klaar voor Tokio?

Nafi Thiam (zevenkamp)

Wat heeft ze dit seizoen al gepresteerd?

Op het WK in Doha begin oktober haalde Thiam slechts zilver. Het goud was voor de Britse Katarina Johnson-Thompson.

Sindsdien heeft de zevenkampster aan geen enkele wedstrijd deelgenomen wegens een blessure aan haar elleboog. De laatste weken kan Thiam terug voluit trainen.

Hoe ziet haar programma er nog uit?

Dit weekend neemt Thiam deel aan het BK indoor in Gent. Volgens haar coach, Roger Lespagnard, gaat ze eind mei niet naar Götzis, omdat dit te dicht tegen de Spelen aanligt. Vanaf mei beginnen de interclubs en zal ze aan een grote afspraak deelnemen waar ze zal hoog- en verspringen.

Hoe schat ze zelf haar kansen in?

In Rio haalde Thiam met glans goud en de verwachtingen voor Tokio zijn dat ze opnieuw een gooi doet naar een gouden plak. Thiam zelf tempert de verwachtingen. “ Ik heb momenteel niet de vorm van de atlete die het WK won en bijna 7.000 punten scoorde. Op papier is Katarina Johnson-Thompson de belangrijkste kandidaat. Iedereen kijkt nu naar ons twee, maar je weet nooit dat zich nog een derde in de strijd mengt.”

Red Lions (hockey)

Wat hebben ze dit seizoen al gepresteerd?

De Red Lions werden afgelopen zomer Europees kampioen in Antwerpen door in de finale Spanje makkelijk te kloppen met 5-0.

Op dit moment nemen de Lions deel aan de Hockey Pro League, een toernooi met de beste 9 landen van de wereld. Het tornooi begon in januari en loopt nog door tot juni. Ze wonnen hun eerste twee wedstrijden, tegen Australië (2-2 (4-2 na shoot-outs) en 4-2), waardoor ze over hen naar de eerste plaats op de wereldranglijst sprongen. Ook tegen Nieuw-Zeeland (6-2 en 3-1) won de Europees kampioen beide matchen. Ze versloegen India (3-2) dan weer in de tweede wedstrijd, nadat ze de eerste keer de boot ingingen (1-2).

Hoe ziet hun programma er nog uit?

Op dit moment nemen de Lions deel aan de Hockey Pro League, een toernooi met de beste 9 landen van de wereld. Het tornooi van januari en loopt nog door tot juni. Volgende maand staat er een dubbele confrontatie in Duitsland (19 en 26 maart) op het programma. Daarna spelen de Lions thuisduels in Antwerpen tegen Spanje (15 en 17 mei), Argentinië (21 en 23 mei), Groot-Brittannië (29 en 31 mei) en Nederland (26 en 28 juni).

Hoe schatten ze zelf hun kansen in?

Na hun tweede plaats in Rio, willen de Red Lions nu wel het olympisch goud mee naar huis nemen. Alles staat daarom in het teken van Tokio. “Alle teams zullen experimenteren, de Pro League winnen is inderdaad geen prioriteit”, aldus speler Loïck Luypaert.

De Red Lions beginnen hun olympisch tornooi tegen Nederland, waarna ze achtereenvolgens Duitsland, Zuid-Afrika, Canada en Groot-Brittannië bekampen. Op 6 augustus kunnen ze geschiedenis schrijven door de finale te winnen.

Remco Evenepoel (wielrennen)

Wat hebben ze dit seizoen al gepresteerd?

Remco Evenepoel begon zijn seizoen meteen met ritwinst in de derde rit en eindwinst in de Ronde van San Juan.

Hoe ziet hun programma er nog uit?

De Kannibaal van Schepdaal neemt deze maand nog deel aan de Ronde van Algarve, vooraleer hij zich, via Tirreno-Adriatico, op de Waalse klassiekers richt. Hierna gaat het richting Italië, waar Evenepoel zijn eerste grote ronde zal afwerken. Daar wil hij zich vooral meten met enkele grote namen in de tijdrit.

Hoe schatten ze zelf hun kansen in?

Evenepoel zal in Tokio zowel de wegrit als de tijdrit rijden. Zelf geeft hij aan dat hij geen voorkeur heeft om een van beide te winnen. “Scoor ik in de wegrit? Fantastisch. Valt het tegen? Jammer. Maar in beide gevallen gaat de knop meteen om en focus ik me op de tijdrit,” liet Evenepoel vorige maand weten.

Nina Derwael ( gymnastiek)

Wat heeft ze dit seizoen al gepresteerd?

In oktober verlengde Nina Derwael haar wereldtitel op de brug met ongelijke leggers. In de meerkampfinale lukte het Derwael dan weer niet om een medaille te behalen. Ze leek zilver te pakken, maar haar sprong nekte Derwael. Ze moest tevreden zijn met een vijfde plaats.

Na het WK ging Derwael voor twee weken op stage in het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch.

Hoe ziet haar programma er nog uit?

Aan welke wedstrijden Derwael zal deelnemen in functie van de Olympische Spelen, is nog niet bekend. Volgens haar coach, Marjorie Heuls, zal een test op 21 februari uitwijzen waar Derwael zal starten. De wereldbekers in Baku en Doha, een manche op de olympische site in Tokio in april en het EK in Parijs eind april zijn enkele belangrijke afspraken waar we Derwael kunnen verwachten.

Hoe schat ze zelf haar kansen in?

Als tweevoudig wereldkampioen op de brug is Derwael een van de topfavorieten om een gouden medaille te halen.“Ik ben nu op een leeftijd gekomen dat ik de Olympische Spelen niet zo veel meer zal kunnen doen”, vertelde ze daar eind vorig jaar over. “Wie weet wordt het wel mijn laatste deelname. Daarom is de druk er ook wel een beetje dat het nú moet gebeuren. Ook omdat ik nu wellicht op mijn hoogst haalbare niveau ben.”

Kenny De Ketele en Robbe Ghys (ploegkoers)

Wat hebben ze dit seizoen al gepresteerd?

In november won het duo een spannende editie van de Zesdaagse van Gent. Ze hadden slechts vijf punten voorsprong op het duo Tosh van der Sande/Jasper De Buyst. Voor De Ketele was het zijn vierde eindwinst in Gent en zijn eerste met Robbe Ghys.

Op het EK ploegkoers in Apeldoorn afgelopen oktober was het duo een van de favorieten, maar Ghys moest de strijd ziek staken. Samen met zijn opvolger, Fabio Van Den Bossche, kwam De Ketele niet verder dan een elfde plaats. In januari werd het duo dan weer derde in Zesdaagse van Rotterdam.

Hoe ziet hun programma er nog uit?

Een van hun grootste doelen dit jaar is het WK ploegkoers in Berlijn eind deze maand. Vorig jaar behaalde het duo brons, waarmee ze solliciteerden naar de twee plaatsen voor Tokio. Na het wereldkampioenschap staan er nog de zesdaagsen van Manchester en Brisbane op het programma, twee kansen voor het duo om hun vertrouwen nog wat op te krikken. Met het oog op Tokio hoopt Ghys om ook enkele mooie resultaten op de weg te behalen. Gent-Wevelgem is een van de koersen die op zijn programma staat.

Hoe schatten ze zelf hun kansen in?

Outsiders, zo worden De Ketele en Ghys aanzien in de discipline ploegkoers. Kenny De Ketele heeft ontzettend veel ervaring en koersinzicht. Hij en Robbe Ghys zijn ook heel goed op mekaar ingespeeld, wat een belangrijke troef kan zijn. Het duo zelf mikt op een medaille en vindt dat ze bij de kanshebbers horen. “We liggen in poleposition, ja”, gelooft De Ketele. “Maar we moeten er blijven voor vechten. Dat betekent: bevestigen in de wedstrijden en keihard werken op training.”

Belgian Tornados (400-meterploeg)

Wat hebben ze dit seizoen al gepresteerd?

Vier keer vierde en één keer vijfde op een WK-finale. Op wereldniveau was het vaak net niet voor de Tornados. Maar op het jongste kampioenschap in Doha pakte onze estafetteploeg een bronzen medaille. Zo maakten ze een einde aan hun WK-complex. Met die bronzen medaille op zak, hebben de Tornados vertrouwen getankt voor Tokio.

Hoe ziet hun programma er nog uit?

Dit jaar staat alles in het teken van de Spelen. Daarom passen de Tornados voor het WK-indoor in maart. De Borlées zijn nu op stage in Zuid-Afrika. Jonathan Sacoor bereidt zich dan weer voor in Amerika. Daar hoopt hij in juni een toptijd neer te zetten op NCAA-kampioenschap. Daarna keert hij terug naar België om met de Borleés te trainen.

Hoe schatten ze zelf hun kansen in?

“De grootste kans op een medaille ligt bij de estafette. Dat blijft onze droom. In Rio waren we er zo dichtbij, dus dan moeten we het opnieuw proberen”, zegt Kevin Borlée. “Maar de concurrentie blijft ook groeien, je hebt niet alles in de hand.”

Pieter Timmers (zwemmen)

Wat hebben ze dit seizoen al gepresteerd?

Pieter Timmers zwom in juni een teleurstellend WK. Hij werd uitgeschakeld in de halve finales en greep naast een olympisch ticket met de estafetteploeg. Daardoor staat er een groot vraagteken achter zijn vormpijl.

Hoe ziet hun programma er nog uit?

In mei neemt Timmers deel aan het EK in Budapest. Daar wil hij Europees kampioen worden. Na het EK richt de zwemmer zijn pijlen op de Olympisch Spelen.

Hoe schatten ze zelf hun kansen in?

Zijn coach Ronald Gaastra gelooft in de kansen van zijn pupil: “Zijn finaletijd in Rio (47.80) is voor mij geen eindpunt. Alleen meedoen in Tokio is niet de ambitie van Pieter. Hij wil minimaal een olympische finale en liefst een podiumplaats. Ik schat dat dan 47.5 of 47.6 nodig zal zijn.”

Wout Van Aert / Victor Campenaerts (wielrennen tijdrit)

Wat hebben ze dit seizoen al gepresteerd?

Evenepoel is een zekerheid, maar wie wordt de tweede tijdrijder op de Spelen? Dat is de vraag die bondscoach Rik Verbrugghe moet beantwoorden. Wout Van Aert en Victor Campenaerts lijken alvast de grootste kanshebbers. Die eerste maakte na een lange revalidatie zijn comeback in de Azencross. Sindsdien reed Van Aert het WK en won hij in zijn thuisstad Lille. Campenaerts daarentegen ging op stage in Namibië. Naast het hoogte-effect is het klimaat daar vergelijkbaar met dat van Japan in de zomer.

Hoe ziet hun programma er nog uit?

Campenaerts begint zijn wegseizoen in de UAE Tour. Daarna wil hij schitteren in de Ronde van Romandië en de Giro. “Als ik in de vijf tijdritten in Romandië en in de Giro goed voor de dag kom, zal er geen manier zijn om mij niet te selecteren voor de olympische tijdrit”, vertelde Campenaerts vorige maand in onze krant. Van Aert daarentegen kiest voor een andere aanpak. Hij wil zich in de voorjaarsklassiekers klaarstomen voor de olympische tijdrit. Voor de eerste tijdrit van Van Aert is het wachten tot de Dauphiné.

Hoe schatten ze zelf hun kansen in?

Beide renners mikken resoluut op eremetaal in de Japanse hoofdstad. Voor minder moeten ze het niet doen liet bondscoach Verbrugghe optekenen in onze krant. “Als Van Aert en Campenaerts mij allebei niet kunnen overtuigen, dan is de kans reëel dat Laurens De Plus - met het oog op de wegrit - de tweede tijdrijder wordt.”

Emma Plasschaert (zeilen)

Wat heeft ze dit seizoen al gepresteerd?

Emma Plasschaert werkt minutieus toe naar de Olympische Spelen. De topzeilster trok zelfs al naar Tokio om de baai te verkennen. In augustus won ze bovendien het Olympisch testevent in Tokio.

Hoe ziet haar programma er nog uit?

In de aanloop naar de Spelen staat er voor Plasschaert nog één belangrijke afspraak op de kalender. De Oostendse wil als wereldkampioen naar Tokio afreizen. Na het WK in Melbourne verlegt ze haar focus naar de Spelen.

Hoe schatten ze zelf haar kansen in?

Plasschaert is wellicht één van de grootste kanshebbers van ons land op eremetaal. Daarmee zou ze in de voetsporen treden van die andere Belgische topzeilster: Evi Van Acker. Zij pakte op de Olympische Spelen van 2012 in Londen een bronzen medaille. Emma Plasschaert uit Oostende treedt aan in de Laser Radiaal-klasse.

Jumpingploeg (paardrijden)

Wat hebben ze dit seizoen al gepresteerd?

Voor het eerst in 62 jaar veroverde het Belgische jumpingteam een medaille. En het was meteen een gouden. Zo waren Pieter Devos, Jos Verlooy, Jérôme Guéry en Gregory Wathelet meteen zeker van deelname in Tokio. Eén probleem: op de Spelen is slechts plaats voor drie ruiters.

Hoe ziet hun programma er nog uit?

Voor Tokio zal het kwartet waarschijnlijk niet meer samen in actie komen. Nu focussen de ruiters zich vooral op individuele meetings. Zo proberen ze zich in de kijker te spelen bij de bond. Enkele weken voor de Spelen trekken de ruiters naar de Japanse hoofdstad.

Hoe schatten ze zelf hun kansen in?

De Belgische ruiters werden in eigen land genoemd als medaillekandidaat. Maar zelf denken ze daar anders over. “Tot dat soort pronostieken zul je mij nooit meer kunnen verleiden na de rampzalige wereldkampioenschappen vorig jaar in Amerika waar we ook gebombardeerd werden tot topfavoriet”, houdt Pieter Devos, één van de ruiters, de boot af.