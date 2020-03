Canadees IOC-lid Pound: “Zomerspelen in Tokio worden uitgesteld” Redactie

23 maart 2020

19u27 0 Olympische Spelen De Olympische Spelen van Tokio 2020 worden uitgesteld. Dat heeft het vooraanstaande IOC-lid Dick Pound tegen de Amerikaanse krant USA Today gezegd in een telefonisch interview.

“Het staat nog niet vast hoe we verder gaan, maar de Zomerspelen gaan niet op 24 juli van start, dat weet ik wel”, vertelde de 77-jarige Canadees, voormalig voorzitter van het Wereldantidopingagentschap WADA. “Op basis van de informatie die het IOC nu heeft, zullen de Olympische Spelen worden uitgesteld.”

Volgens Pound is de kans groot dat de Zomerspelen met een jaar worden uitgesteld, naar de zomer van 2021. De details worden de komende vier weken uitgewerkt. Zondag liet het IOC weten dat in die periode wordt onderzocht of de Spelen op de vastgestelde data (24 juli - 9 augustus) kunnen doorgaan of uitgesteld dienen te worden vanwege de wereldwijze coronacrisis.

Pound, één van de meest invloedrijke IOC-leden in de afgelopen decennia, zei dat hij vermoedt dat het IOC spoedig met een besluit naar buiten zal komen. “Daarna zal een stappenplan worden opgesteld. We gaan Tokio 2020 uitstellen en daarna gaan we met de immense gevolgen van de verplaatsing aan de slag.”