Canada kiest er als eerste land voor dit jaar niet deel te nemen aan de Olympische Spelen - Australië raadt atleten aan zich voor te bereiden op 2021 Redactie

23 maart 2020

03u33

Bron: ANP, Belga 38 Olympische Spelen Het Canadese Olympische Comité (COC) en het Paralympische Comité hebben als eerste land bekendgemaakt niet mee te doen aan de Olympische en Paralympische Spelen in de zomer van 2020 in de Japanse hoofdstad Tokio. Ze roepen het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de Wereldgezondheidsorganisatie op de Spelen een jaar uit te stellen. De Japanse premier Shinzo Abe sluit een uitstel van de Spelen niet uit.

De eerste boycot van de Spelen, die voorlopig nog op de planning staan voor dit jaar, is dus een feit. “Het COC en CPC vragen aan het Internationaal Olympisch Comité (IOC), het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om de Spelen met een jaar uit te stellen. Wij hebben immers besloten om komende zomer geen atleten naar Tokio te sturen”, klinkt het in de mededeling. Bij die beslissing worden zij gesteund door hun atletencommissies, nationale sportinstanties en de Canadese overheid.

"We erkennen de complexiteit van het uitstel, maar niets is belangrijker dan de gezondheid en veiligheid van onze atleten en de internationale gemeenschap", staat in een verklaring die door onder andere het COC naar buiten is gebracht.

Het IOC bracht eerder op zondag na een spoedvergadering naar buiten dat binnen vier weken duidelijk moet zijn of de Olympische Spelen komende zomer doorgaan of dat ze worden uitgesteld. Het IOC heeft de nationale comités per brief laten weten diverse scenario's te onderzoeken en dat uitstel van de Spelen een optie is.



De Japanse premier Shinzo Abe zei vandaag dat een uitstel van de Spelen mogelijk onvermijdelijk wordt. Het besluit van het IOC van zondag is volgens Abe in overeenstemming met de opvatting dat het sportevenement in zijn volledige vorm moet worden gehouden. “Als dat moeilijk wordt, hebben we misschien geen andere keuze dan te overwegen de Spelen uit te stellen”, aldus Abe. Aan het Japanse parlement zei Abe dat een volledige annulering van de Spelen geen optie is. Het IOC heeft datzelfde standpunt, zo liet het zondag weten.

Australische atleten moeten zich voorbereiden op Olympische Spelen in 2021

Voor het Australische olympische comité (AOC) is het ook al een uitgemaakte zaak dat de Olympische Spelen komende zomer in de Japanse hoofdstad Tokio niet kunnen doorgaan. Zij raden hun atleten aan zich voor te bereiden op Spelen in 2021.

“Voor ons is het duidelijk dat de Spelen niet in juli 2020 kunnen plaatsvinden”, verklaarde delegatieleider Ian Chesterman, tevens vicevoorzitter van het Australisch olympisch comité, na afloop van een raad van bestuur. “Onze atleten gedragen zich voorbeeldig in hun voorbereiding, maar de stress en de onzekerheid begint te wegen. Als de Spelen een jaar uitgesteld worden, kan iedereen zich op een correcte manier klaarstomen.”

Algemeen directeur Matt Carroll ziet vooral logistieke problemen. “Vele Australische atleten verblijven momenteel in het buitenland om zich voor te bereiden, anderen zijn dan weer in Australië. Met de reisrestricties die van kracht zijn, is het een onhoudbare situatie geworden”, aldus Carroll. “Gezien de steeds wijzigende omstandigheden in Australië en de rest van de wereld is het momenteel niet mogelijk een delegatie te vormen. Onze atleten moeten zich klaarhouden voor Spelen in 2021.”