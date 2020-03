Campenaerts na uitstel Spelen: “Fanny werd meteen uit zwembad gezet” - Casse: “Snap niet dat atleten klaagden” VH/MVS/JDK/MCA

25 maart 2020

Victor Campenaerts begrijpt de beslissing om de Olympische Spelen uit te stellen . "Maar dit is erger voor mijn vriendin. Toen het nieuws van het uitstel viel, liet het Olympisch Zwemcentrum Wezenberg prompt weten dat ze er niet langer terecht kon om te trainen." Zeilster Emma Plasschaert is dan weer Japans aan het leren, terwijl judoka Matthias Casse (23) stond te popelen om aan zijn eerste Spelen te beginnen.

Campenaerts: “Fanny werd meteen uit zwembad gezet”

Voor Victor Campenaerts kwam het uitstel van de Olympische Spelen niet als een verrassing. “Het is een juiste beslissing. De enige mogelijkheid die de organisatoren konden nemen, gezien de wereldwijde impact van het coronavirus. Dit is een probleem dat de sport overstijgt. Voor de atleten, die al zoveel tijd en energie in hun planning en voorbereiding staken, is het goed dat de knoop nú al wordt doorgehakt.”

“Voor mij, als wielrenner, zijn er in een seizoen wel meer kansen om te schitteren - ook al verloopt dat seizoen nu wel héél bizar. Erger vind ik het voor mijn vriendin (zwemster Fanny Lecluyse, red.). Toen het nieuws van het uitstel viel, liet het Olympisch Zwemcentrum Wezenberg in Antwerpen prompt weten dat ze er niet langer terecht kon om te trainen. Ze was al geplaatst voor Tokio 2020. Vraag is nu of dat ook voor 2021 geldt? Of zal ze zich opnieuw moeten kwalificeren? Ze zou in principe ook afscheid nemen na de Spelen, want zwemmen is niet bepaald de meest lucratieve aller sporten. Voor haar is dit dus niet zo’n goed nieuws.” Campenaerts zelf was nog in de running voor het tweede ticket voor de olympische tijdrit, naast Remco Evenepoel. “Ook hier vraag ik me af: wordt alles nu herzien? Ik hoop alleszins op duidelijke en eerlijke selectiecriteria.”

Plasschaert: “Ben Japans aan het leren”

Emma Plasschaert (26), in 2018 wereldkampioene Laser Radiaal, zag de bui uiteraard al hangen. De ene zeilcompetitie na de andere werd uitgesteld en daar komen nu ook nog de Spelen bij, waar de Oostendse haar olympisch debuut zou maken. Begrijpelijk dat ze met gemengde gevoelens zat: “Het nieuws komt zeker niet uit de lucht gevallen en ik ben natuurlijk ontgoocheld maar tegelijk snap ik de beslissing wel. Sport is ons leven maar als het gaat om mensenlevens, dan betekent sport niet veel. Ach ja, het geeft me een jaar extra om me voor te bereiden.”

Plasschaert kan alleen maar verder trainen zoals ze nu doet.Een planning opmaken, daar is het nog te vroeg voor. Al besteed ze haar vrije tijd zinvol: “Ik ben Japans aan het leren. Wat ik vooral lastig vind, is dat mijn vriend Matthew Wearn in Australië vastzit. Ik zag hem voor het laatst eind februari en hij zou samen met mij het seizoen in Europa zeilen, maar nu ben ik aangewezen op Skype...”

Casse: “Snap niet dat atleten klaagden”

Hij staat eerste op de wereld- en olympische ranking, is Europees kampioen en vicewereldkampioen in de categorie tot 81 kilo: begrijpelijk dat judoka Matthias Casse (23) stond te popelen om aan zijn eerste Spelen te beginnen. “Je hóópt natuurlijk dat het niet zover komt, maar wanneer grote landen besluiten geen atleten naar de Spelen te sturen, dan wordt de druk wel heel groot. Ach ja, het is nu zo, hé.” Casse kwam dit jaar nog maar in één competitie uit: hij won de Grand Slam van Parijs. “2020 was mooi begonnen en als je in het goede ritme zit, hoop je dat de Spelen doorgaan. Maar eigenlijk zie ik niet in waarom ik over een jaar niet even goed zou zijn als nu - misschien zelfs beter. Het is schrikken als je over het uitstel hoort, maar ik heb de focus al verlegd naar wat er me nu te doen staat: hard trainen. Ik snap niet dat atleten klaagden over de onzekerheid: voor de Spelen kan je niet ‘half z’n gat trainen’.”

Bashir Abdi: “Volgend jaar ben ik nóg sterker”

Met de derde snelste tijd van het jaar op de marathon (2.04.49) behoorde Bashir Abdi (31) tot het kransje medaillekandidaten in Tokio. De Gentse loper zit in de vorm van zijn leven en verpulverde begin deze maand nog het Belgisch record, nota bene in Tokio. In zak en as om het uitstel van de Spelen zit hij echter niet. “Ik vind het een heel begrijpelijke beslissing. We hebben andere uitdagingen in de wereld nu, menselijkheid is belangrijker dan sport”, vertelt Abdi ons. “De Olympische Spelen is het allerhoogste niveau van competitie. Daar mag je niet aan starten met een gevoel van angst. En dat zou nu wel het geval zijn. Bovendien kunnen atleten uit Italië, Spanje, Frankrijk,... niet trainen zoals het moet, het zou ook gewoon niet eerlijk aanvoelen.”

“Voor atleten die nog niet gepresteerd hebben dit jaar is dit uitstel uiteraard geen enkel probleem, maar voor mij is het dan weer heel jammer. Maar ik sta helemaal achter deze beslissing. Trouwens, ik ben 31 jaar, mijn beste jaren moeten nog komen. Daar geloof ik zelf ook heel hard in. Ik ga volgend jaar nog sterker zijn.”

Jos Verlooy: “Wat meer ervaring voor Igor”

Ruiter Jos Verlooy had met z’n paard Igor ook medaillekandidaat geweest in Tokio. Voor hem is het uitstel van de Olympische Spelen echter geen drama “Mijn paard is twaalf, volgend jaar dus dertien: dat zijn de beste jaren. Had hij nu twee jaar ouder geweest, spraken we anders. Een jaar uitstel betekent bovendien ook een jaar meer ervaring. Het specifieke plan richting Tokio valt nu wel in het water, maar er is niks verloren. Het wordt wat herschikken nu, maar ik heb alle begrip voor deze beslissing.”