Brazilië neemt contact op met PSG om Neymar vrij te geven voor de Olympische Spelen

04 maart 2020

De Braziliaanse voetbalfederatie (CFB) heeft volgens de krant Globo contact opgenomen met Paris SG om Neymar vrij te geven voor de Olympische Spelen in Tokio. Neymar maakte vier jaar terug al deel uit van het nationale elftal dat in Rio voor het eerst de olympische titel greep.

In het olympische voetbaltoernooi zijn er drie ‘oudere’ spelers toegelaten in een team dat uit min 23-jarigen bestaat. Omdat de Olympische Spelen geen FIFA-competitie is, zijn de voetbalclubs niet verplicht om hun internationals af te staan. Neymar gaf evenwel te verstaan dat hij graag meedoet in Tokio. Eerst zou hij met de nationale ploeg wel aantreden op de Copa America, dat van 12 juni tot 12 juli loopt. De Spelen beginnen al tien dagen later en PSG vreest voor overbelasting. Bovendien drukte die andere vedette van PSG, Kylian Mbappé, ook al zijn interesse voor de Spelen uit. Hij zit in de (ruime) Franse preselectie.