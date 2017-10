Braziliaans olympisch comité heeft met Paulo Wanderley nieuwe voorzitter Bewerkt door GVS

13u01

Bron: Belga 0 Twitter Carlos Martín¿ Olympische Spelen Paulo Wanderley is gisteren officieel aangesteld als nieuwe voorzitter van het Braziliaans olympisch comité. Hij volgt in die functie Carlos Nuzman op, die verdacht wordt van corruptie en een stap opzijzette.

Wanderley, die vicevoorzitter was, blijft aan tot 2020, wanneer nieuwe voorzittersverkiezingen plaatsvinden.



Carlos Nuzman moest aftreden nadat zijn naam werd genoemd in een schandaal rond de Olympische Spelen van 2016 in Rio. Hij zou stemmen hebben gekocht in de strijd om de organisatie en wordt verdacht van corruptie, het witwassen van geld en deelname aan een crimineel netwerk.

Paulo Wanderley presidirá el Comité Olímpico Brasileño tras la dimisión de Carlos Nuzman, que continúa en prisión #Olympics pic.twitter.com/dh9eM2rv9P Carlos Martín(@ CMartinUsieto) link

REUTERS

