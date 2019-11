Bouw van olympisch stadion in Tokio is afgerond LPB

30 november 2019

13u17

Bron: afp/dpa 0

Acht maanden voor de start van de Spelen is de bouw van het nieuwe olympische stadion in Tokio afgerond. Aan het nieuwe stadion, waarin 60.000 zitjes zijn voorzien, is drie jaar gewerkt. De totale kostprijs bedraag 157 miljard yen (1,3 miljard euro). Architect Kengo Kuma vond zijn inspiratie in traditionele technieken en gebruikte veel hout. Om de verwachte enorme hitte buiten te houden, zijn onder meer 185 grote ventilatoren geïnstalleerd. In Tokio kan het tijdens de zomer tot 40 graden warm worden.

Het stadion zal tijdens de Spelen worden gebruikt voor de openings- en sluitingsceremonie, voor atletiekwedstrijden en enkele voetbalmatchen.