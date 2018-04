BOIC kiest niet voor strengere criteria voor Olympische Spelen, maar blijft internationale selectiecriteria toepassen Redactie

25 april 2018

18u34

Bron: Belga 0 Olympische Spelen De raad van bestuur van het BOIC heeft beslist om ook voor de volgende Olympische Spelen de internationale selectiecriteria over te nemen. Dat liet het BOIC vandaag weten in een mededeling. Er wordt dus niet gekozen voor eigen, strengere criteria.

Voor de Olympische Spelen in Rio 2016 besliste het BOIC om voor het eerst gewoon de criteria over te nemen die de internationale sportbonden samen met het IOC opstellen, en aan de Belgische atleten geen strengere eisen op te leggen. "De internationale criteria zijn verstrengd, en dat ligt in lijn met de visie van het BOIC", zegt woordvoerder Luc Rampaer.

Na de Spelen in Pyeongchang afgelopen winter evalueerde het BOIC zijn nieuwe politiek, en die werd unaniem in stand gehouden. "Het is duidelijker voor iedereen. De atleten weten waar ze aan toe zijn en kunnen zich in alle rust voorbereiden."

Als er specifieke sportbonden om sportieve redenen om strengere criteria vragen, wil het BOIC daar een uitzondering voor maken. De sportbonden moeten hoe dan ook interne criteria opstellen, voor het geval er meer atleten aan de minima voldoen dan er uitgestuurd mogen worden.

Eerder deze week maakte het BOIC bekend dat de Duitser Olav Spahl vanaf september Eddy De Smedt opvolgt als Directeur Elite Sport.

