Biles twijfelt over Olympische Spelen: Amerikaanse sukkelt met blessure en... ligt overhoop met turnfederatie VH

04 april 2020

06u00 1 Olympische Spelen Niet alleen voor Nina Derwael maar ook voor gymnaste Simone Biles is het een hele uitdaging om er nog een jaar bij te doen tot aan de Spelen. Fysiek – de Amerikaanse zal er dan ál 24 zijn en ze sukkelt met een teenblessure – én mentaal: Biles ligt overhoop met haar turnfederatie.

Op zaterdag 14 maart werd ­Simone Biles 23 jaar. En dus stuurde USA Gymnastics (USAG) een tweet om haar te feliciteren. “Proficiat aan de meest succesvolle gymnaste aller tijden. We weten dat je ons altijd zult blijven verrassen en geschiedenis schrijven.” De repliek van Biles kon tellen. Geen dankuwel of andere beleefd­heden. Neen, de populaire gymnaste met 4 olympische en 19 wereldtitels op haar palmares, bedankte met een sneer: “Wat zou je ervan denken om mij eens te verrassen en het juiste te doen door een onafhankelijk onderzoek in te stellen?”

Biles was één van de honderden slachtoffers van de veroordeelde Amerikaanse teamarts Lawrence G. Nassar, die in 2018 tot meer dan 300 jaar cel is veroordeeld. In ­januari stelde USA Gymnastics de betrokken gymnasten een minnelijke schikking van 215 miljoen dollar voor, te verdelen in functie van zijn of haar statuut. Maar dan werden er wel cruciale figuren binnen de federatie buiten vervolging gesteld.

how about you amaze me and do the right thing... have an independent investigation https://t.co/58Gc9QUk76 Simone Biles(@ Simone_Biles) link

In tranen

Onaanvaardbaar, meende Biles, hoe USA Gymnastics niet haar ­atleten maar officials beschermt. En nu moet ze nog een jaar langer door met die mensen, sakkerde ze woensdag. “Dat speelt zeker een rol. Alsof er dan weer wat fout zal gaan of dat USAG weer in de fout zal gaan. Misschien doen ze dit jaar wel eens wat hoort.”

Aan Amerikaanse media vertelde Biles woensdag dat ze in tranen was toen ze van het uitstel van de Spelen hoorde, ook al vond ze het uit gezondheidsoverwegingen de juiste beslissing. “Ik bekijk het dag per dag om te zien of ik voortdoe”, zei ze. “Ik weet niet of ik het mentaal aankan. Het was dit jaar al een gevecht...” Vooral omdat ze eigenlijk van plan was om het na Tokio 2020 voor bekeken te houden. Of ze er nu toch een jaar bijdoet, dat is een beslissing die ze zelf zal nemen en niet onder de (mogelijke) druk van sponsors. “Ik heb het nooit voor hen gedaan. Ik luister alleen naar mijn eigen geest en lichaam.”

Kan het fysiek nog?

Het ongenoegen over het beleid van haar federatie is niet de enige reden waarom Biles twijfelt. Als zij over een jaar in Tokio aantreedt, dan zal ze 24 zijn. Het is al van 1942 geleden – de Tsjechische Vera Caslavska was er 26 – dat een gymnaste op die ‘hoge’ leeftijd nog de allroundcompetitie, toch nog altijd de meest prestigieuze titel, kon winnen. En ­Biles bleef ook niet gespaard van fysieke problemen. Zo vertelde een dokter haar recent dat één van haar dikke tenen op vijf plaatsen gebroken is en nooit meer volledig zal genezen en dat de ­andere barsten vertoont. “En als het dat niet is, is het wat anders.”

“Elke dag naar de gym gaan om te trainen, dag in dag uit, met dat ene doel in gedachten – ik heb de indruk dat de tank stilaan leeg aan het raken is. Ik was klaar om over drie maanden alles te geven, nu komen er nog eens vijftien maanden bij – dat laat mentaal z’n sporen na.”