Bestuurslid Japans Olympisch Comité pleit voor uitstel Spelen: “Onmogelijk voor atleten om zich goed voor te bereiden” Redactie

19 maart 2020

15u47

Olympische Spelen Kaori Yamaguchi, bestuurslid van het Japans Olympisch Comité, wil uitstel van de Olympische Spelen in Tokio. Ze vindt dat door de wereldwijde maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus de atleten zich niet meer op een goede manier kunnen voorbereiden.

Het Internationaal Olympisch Comité en het organisatiecomité van Tokio 2020 willen vooralsnog niets weten van de suggestie van Yamaguchi, zelf oud-judoka en goed voor brons op de Olympische Spelen van Seoul in 1988. De opening van de Olympische Spelen staat gepland voor 24 juli.

"Voor zover ik kan overzien zijn atleten in de Verenigde Staten en Europa niet in staat normaal te trainen en hun kwalificatiewedstrijden af te werken", zegt Yamaguchi. "Dat maakt het voor hen onmogelijk om goed voorbereid aan de start te verschijnen, met alle risico's van dien.” Yamaguchi zei haar voorstel op de eerstvolgende vergadering van het JOC te gaan indienen. Die wordt gehouden op 27 maart. Andere JOC-officials hebben vooralsnog niet op het idee gereageerd.

Internationaal komt er steeds meer kritiek op de houding van het IOC, met name van de kant van atleten. Sebastian Coe, voorzitter van de internationale atletiekfederatie, zei daarover het als een mogelijkheid te zien het evenement in september of oktober te houden. De tweevoudig olympisch kampioen vond het echter te vroeg om nu al een beslissing te nemen.