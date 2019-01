Belgische volleybalteams beginnen in augustus aan Road to Tokio 2020 VH

08 januari 2019

12u37

Bron: Belga 0 Olympische Spelen De Red Dragons en Yellow Tigers kennen hun tegenstanders in de kwalificatiecampagne voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. In augustus staat de eerste ronde voor de nationale volleybalteams op het menu.

De Red Dragons, die twaalfde staan op de wereldranking, treffen in hun poule de Verenigde Staten (FIVB 2), Nederland (FIVB 15) en Zuid-Korea (FIVB 24). De VS grepen nog olympisch brons in 2016 in Rio.

Ook de Yellow Tigers stoten op Nederland (FIVB 7), dat zowel op de Spelen van Rio als op het WK van 2018 nét naast het podium viel. Een andere zware klepper wordt Italië (FIVB 8), dat in januari 2016 de Belgen al het pad versperde richting Rio. De Yellow Tigers, negentiende van de wereld, treffen tot slot ook nog Kenia (FIVB 20).

Waar de eerste kwalificatieronde wordt gespeeld, staat nog niet vast. De speeldata zijn wel al bekend: voor de vrouwen van 2 tot en met 4 augustus, de mannen spelen het weekend erna. De groepswinnaars plaatsen zich, samen met gastland Japan, rechtstreeks voor de Spelen. In januari 2020 volgt een tweede toernooi waar de laatste olympische tickets verdeeld worden.