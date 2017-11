Belgische taekwondoka loopt zware knieblessure op tijdens Olympische stage DMM

21u14

Taekwondoka Indra Craen (19) heeft op de Team Belgium-stage in Lanzarote een zware knieblessure opgelopen. "Het is nog onduidelijk of de kruisbanden van haar linkerknie gedeeltelijk of volledig gescheurd zijn", verklaart Laurence Rase, Technisch Directeur Topsport bij de Vlaamse Taekwondo Bond.

Craen zou minimum drie maanden aan de kant staan. De linkerknie van Craen is ingepakt, dinsdag ondergaat ze in België een MRI-scan. "Op training heeft Indra maandag blijkbaar een verkeerde beweging gedaan", stelt Rase. "Dit is bijzonder jammer, want ze mist zeker de belangrijke World Grand Prix Final van begin december in Ivoorkust. Tokio 2020 is gelukkig nog veraf. Als het moest gebeuren, beter nu dan volgend jaar. Ze is een vechter en zal met veel overgave aan de revalidatie beginnen." Eind juni strandde Craen op het WK in het Zuid-Koreaanse Muju in de tweede ronde van de klasse tot 62 kilogram

EPA Indra Craen (rechts).