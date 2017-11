Belgische paralympiër (24) verliest strijd tegen slepende ziekte DMM

Bron: Belga 1 Vanderveken Kenneth Verwimp met zijn papa Luc Olympische Spelen Boccia-speler Kenneth Verwimp is gisteren op 24-jarige leeftijd overleden. Dat brachten het Belgian Paralympic Committee en de Vlaamse G-sportfederatie Parantee-Psylos vandaag naar buiten. Verwimp leed aan de ziekte van Duchenne, een degeneratieve spierziekte. Hij liet het leven ten gevolge van een zware longontsteking.

Verwimp werd in 2015, aan de zijde van Pieter Cilissen en Julie Lamberechts, Europees kampioen boccia in de paircompetitie. Hij maakte ook deel uit van het pair dat vorig jaar een 5e plaats behaalde op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro.

"We zullen ons Kenneth altijd herinneren als een zeer getalenteerd Paralympiër", legde Anne D'Ieteren, voorzitster van het BPC uit. "Kenneth was een voorbeeld voor ons allen: hij trotseerde zijn ziekte en handicap met veel discretie en waardigheid, en bleef steeds positief ondanks de vele moeilijke momenten die hij te verduren kreeg. Het doet ons pijn hem zo vroeg te moeten verliezen. Zijn familie, en in de eerste plaats zijn vader Luc, hebben zich steeds vol overgave gegeven voor zijn sportief parcours. We zijn er hen van harte dankbaar voor."

Frank Van Hollebeke Parantee Kenneth Verwimp.

Frank Van Hollebeke parantee Kenneth Verwimp.

