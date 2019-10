Exclusief voor abonnees Belgian Tornados vertrokken voor expeditie in Himalaya-gebergte: “Elke dag geloven dat je bergen kan verzetten” Valerie Hardie

24 oktober 2019

18u42 0 Olympische Spelen Nog geen drie weken na hun WK-brons in Doha zijn de Belgian Tornados alweer toe aan een nieuw avontuur: op expeditie naar de ­Himalaya. Een nachtelijk ideetje van, hoe kan het ook anders, hun trainer Jacques Borlée: “Elke dag geloven dat je bergen kan verzetten, dat leidt tot prestaties.”

Het is het jaar voor de Olympische Spelen en dan weten de Belgian Tornados hoe laat het is: tijd voor teambuilding. In 2011 sleepte Jacques Borlée zijn atleten met poolreiziger Alain Hubert mee over een kille gletsjer in IJsland, in 2015 vormde de Grand Canyon in Arizona het decor voor enkele helse ritjes op de mountainbike en nu, zo’n tien maanden voor ­Tokio 2020, trekt het hele gezelschap naar Nepal. Het doel laat zich raden: de Mount Everest.

Wie een gift wil doen, kan dat via: sos-kinderdorpen.be/BelgianTornadosNepal

