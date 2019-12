Belgian Tornados niet naar WK indoor Na Nafi Thiam past ook 4x400m aflossingsploeg Valerie Hardie

17 december 2019

21u07 2 Atletiek Geen Belgian Tornados op het WK indoor in het Chinese Nanjing in maart 2020. De 4x400m ploeg kan namelijk niet over al z’n atleten beschikken. Ook Nafi Thiam gaf eerder al te kennen dat ze past voor het WK indoor.

Het is niet lang zoeken naar een reden voor het forfait van de Belgian Tornados: François Gourmet, de trainer van Robin Vanderbemden en Julien Watrin, acht het niet opportuun dat zijn atleten op het WK indoor lopen. Niet alleen duurde het vorige atletiekseizoen veel langer dan gebruikelijk - het WK in Doha was pas in oktober gedaan, waar dat anders in augustus is - maar ook de trektocht naar de Mount Everest in november eiste fysiek veel van de spurters. Het maakt dat ze rustiger aan de opbouw van het nieuwe seizoen moesten beginnen.

Ten slotte willen Vanderbemden en Watrin zich ook individueel kwalificeren voor de Spelen van Tokio - dat zal vermoedelijk op basis van hun ranking zijn en daarom moeten ze vanaf mei voldoende punten rapen. Het WK indoor is in dat opzicht de competitie te veel op de drukke kalender, ook voor de 4x400m aflossingsploeg, die in 2018 jaar nog brons won op het WK indoor, maar dit jaar alles op alles zet om eindelijk op het olympische podium te staan.

Omdat trainer Jacques Borlée geen zin heeft om Jonathan Sacoor, die op 27 december zijn studies aan de universiteit van Tennessee hervat, terug te roepen uit de Verenigde Staten, om hem vervolgens aan een lange reis naar China te onderwerpen, besloten de Belgian Tornados forfait te geven. Ook Nafi Thiam vond eerder al dat de verre verplaatsing en de timing niet ideaal is in een olympisch jaar. Wie wel gaat, dat zijn de Belgian Cheetahs. De 4x400m estafetteploeg bij de vrouwen kan de internationale ervaring nog wel gebruiken voor ze in Tokio aan hun olympisch debuut toe zijn.