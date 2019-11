Belgian Cats loten Canada, Japan en Zweden voor olympisch kwalificatietoernooi Valerie Hardie

27 november 2019

14u27 0 Olympische Spelen Moeilijk maar niet onmogelijk: de Belgian Cats moeten het tijdens het olympisch kwalificatietoernooi begin februari in Oostende opnemen tegen Canada, Japan en Zweden. De topdrie kwalificeert zich voor Tokio 2020. Met één nuance: Japan is als gastland al zeker van de Spelen en zo zijn er eigenijk maar twee tickets te verdelen.

Twee landen waren voor de loting al zeker van een ticket voor de Spelen van Tokio: gastland Japan en titelverdediger Amerika. Toch treden ook zij aan in het olympisch kwalificatietoernooi dat over vier poules in vier landen gespreid is: Servië (Belgrado), Frankrijk (Bourges), China (Foshan) en België (Oostende). Zestien landen strijden van 6 tot 9 februari voor 12 tickets. Kortom: de topdrie van elke poule kwalificeert zich, waaronder zeker Japan en de VS.

Japan kwam in de poule van de Belgian Cats terecht. Dat houdt met andere woorden in dat er in Oostende nog maar twee tickets te verdelen zijn onder de drie andere landen. Bij de loting kwamen er naast Japan nog Canada - als reekshoofd - en Zweden uit de bus. Dat is geen slechte loting, want als de Cats op niveau spelen, kunnen ze van elk van die landen winnen. Bovendien is Canada, vierde op de wereldranking, de meest haalbare kaart van alle reekshoofden als je weet dat de drie anderen het ongenaakbare Team USA, vice-wereldkampioen Australië en Europees kampioen Spanje zijn. In juni wonnen de Cats nog een vriendschappelijke interland tegen Canada in Brussel.

Japan, dat is dan weer een land dat de Belgen minder ligt. Klein en snel, niet het type basketbal waar grotere speelsters zoals Emma Meesseman van houdt. Op het WK van 2018 gingen de Cats in de poulefase na verleningingen onderuit tegen Japan, dat 10de staat op de wereldranking, één plekje lager dan de Belgen. Voordeel is dan weer dat het voor Japan geen do or die is in Oostende - ze zijn toch al zeker van de Spelen.

Zweden is tenslotte een onbekende factor voor de Cats. Zij verbaasden vriend en vijand op het recente EK basketbal in Servië, waar ze verrassend zesde werden en zo een ticket voor het olympisch kwalificatietoernooi uit de brand sleepten. Zweden, 22ste op de wereldranking, stond nog nooit op de Spelen of op een WK basketbal.

De poule van de Belgen ligt helemaal open. Dat biedt kansen maar stelt ook gevaren. De Cats hebben evenwel één groot voordeel: ze spelen voor eigen publiek en ze hebben nu alle troeven in handen om zich voor het eerst in het bestaan van het Belgisch basketbal te kwalificeren voor de Spelen.

Groepen:

A. 1. Nigeria, 2. VS, 3. Servië, 4. Mozambique

B. 1. Frankrijk, 2. Puerto Rico, 3. Brazilië, 4. Australië

C. 1. Zuid-Korea, 2. China, 3. Groot-Brittannië, 4. Spanje

D. 1. Canada, 2. Japan, 3. Zweden, 4. België

